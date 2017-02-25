Zehir taciri kadın yarım kilo esrar ve 31 bin TL ile yakalandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, zehir taciri bir kadın, yarım kilo esrar ve 31 bin lira parayla yakalandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, zehir taciri bir kadın, yarım kilo esrar ve 31 bin lira parayla yakalandı.

Yenimahalle'de yapılan operasyonda, uyuşturucu satttığı iddia edilen K.Y. isimli kadın ve ondan uyuşturucu alan R.D. isimli şüpheli yakalandı. Zanlı kadının evinde mahkeme kararı ile yapılan incelemede 560 gram esrar ele geçirildi. Zanlının uyuşturucudan kazandığı iddia edilen 31 bin TL'ye de el konuldu. Yakalanan şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan polis tarafından 10-24 Şubat tarihleri yapılan operasyon ve uygulamalarda ise çok sayıda olay aydınlatıldı. İlçe giriş çıkışı ve genelinde yapılan uygulamalarda farklı çap ve markalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 87 adet mermi, 2 adet av tüfeği, 8 adet av fişeği ele geçirildi. Sahte kimlik kullandığı tespit edilen iki kişi de adli mercilere sevk edildi. Ayrıca hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B., 8 yıl hapis cezası bulunan C.Ö., 7 yıl hapis cezası bulunan B.A., 5'er yıl hapis cezası bulunan Ş.H., S.Ç. ve H.B.E. ile birlikte farklı suçlardan aranan 15 şahıs yakalandı.

(Hurşit Topal / İHA)