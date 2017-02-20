Sarıkamış'a gelen Türk Halk Müziği sanatçısı Zara, kendi tarihini bilmeyenlerin coğrafyasını başkalarının çizeceğini belirtti.

Sarıkamış'a gelen Türk Halk Müziği sanatçısı Zara, kendi tarihini bilmeyenlerin coğrafyasını başkalarının çizeceğini belirtti.

Sarıkamış'a konser vermek için gelen ünlü sanatçı Zara, konser öncesi Cıbıltepe Kayak Merkezinde kar motoruyla pistleri gezdi. Kars Valiliği koordinesinde düzenlenen Sarıkamış Kış Oyunları Festivalinde sevenleriyle buluşan Zara, Cıbıltepe Kayak Merkezinde kahvaltı yaptı, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi, kar motoruyla pistleri gezdi.

Ünlü sanatçı Zara, "Tabi ki Sarıkamış'ın manevi değeri de çok büyük, anlamında çok büyük benim için 90 bin fidan kırıldı, bu soğuklarda, daha savaşamadan, 'kendi tarihlerini bilmeyenlerin coğrafyasını başkaları çizer' derdi öğretmenim. Kendi tarihimiz toprağımız gibi şüheda fışkırıyor. Dolayısıyla genç arkadaşlarımıza, turistlere, çocuklarımıza, burayı anlatmak için elimden geleni yapacağım" dedi.



"ARTIK SARIKAMIŞ'IN TANITIMINI YAPACAĞIM"

Türkiye'nin İstanbul'a en yakın kayak merkezlerinden birinin Sarıkamış olduğunu ifade eden sanatçı, gazetecilerin "Sarıkamış Kayak Merkezini nasıl buldunuz" sorusunu şöyle cevapladı:

"Mükemmel, aldığım bilgiler doğrultusunda, Alplerle yarışan tek yermiş. Kristal karı ve sarıçam ormanları nedeniyle, artık buranın tanıtımını yapacağız. Hep beraber çünkü herkes buraya gelsin. İstanbul'a en yakın yerlerden bir tanesi burası, teşekkür ederim."

Zara, daha sonra Cıbıltepe Kayak Merkezinde bindiği kar motorunda gazetecilere poz verip, sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

(Işık Çapanoğlu / İHA)