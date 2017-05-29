Zara'dan hayranlarına unutulmaz gece

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 'Milli Birlik ve Kardeşlik Buluşması' konserinde sahne alan ünlü sanatçı Zara, hayranlarına muhteşem bir Ramazan gecesi yaşattı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 'Milli Birlik ve Kardeşlik Buluşması' konserinde sahne alan ünlü sanatçı Zara, hayranlarına muhteşem bir Ramazan gecesi yaşattı.

Ramazan ayının maneviyatının yaşandığı bu günlerde İskenderun halkı önce Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Anıt alanında ve İskenderun Belediyesi tarafından ise iskelede düzenlenen iftar sofralarında iftarlarını açtılar ve saat: 22.00'dan sonra ise anıt alanını doldurarak Zara konseri ile unutulmaz bir Ramazan gecesi yaşadılar.

Anıt alanında düzenlenen konser Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve İskenderun Belediyesinin ortak organizasyonuyla gerçekleşti.

İskenderun'da anıt alanında hayranlarıyla buluşan Zara, Neşet Ertaş ile özdeşleşen 'Ah Yalan Dünya' adlı türkünün ardından hayranlarına seslenerek, "11 ayın Sultanı Ramazan-ı şerifte sizlerle birlikte olmak ayrı bir onur. Ramazanınızı kutluyorum. Tabiki burada Beşiktaşı da kutluyorum. Şampiyon Beşiktaş. Öncelikle Ramazan ayının ülkemize, milletimize hayırları getirmesini temenni ediyorum. Ramazanınız mübarek olsun. İskenderun'un güzel insanları, muhteşem misafirperverliğiniz ve bu coşkunuz için çok teşekkür ederim. Bu organizasyonu gerçekleştiren iki değerli belediye başkanımız, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Lütfü Savaş ve İskenderun Belediye Başkanımız Sayın Seyfi Dingil'e çok teşekkür ediyorum" diyerek İskenderun'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olamaz' dizisinde de rol alan sevilen sanatçıdan en çok 'Gönül Dağı' türküsüne istek aldı. Hayranlarını kırmayan Zara muhteşem ses ve yorumuyla hayranlarının gönül dağını mest etti.

Zara konserinde Hasretinle Yandı Gönlüm, Leylim Ley, Gönül Dağı, Ah Yalan Dünya gibi birçok türküyle konserine devam ederken hayranlarından bol bol alkış aldı.

İskenderun Anıt alanında sahne alan Zara'yı dinlemek için çevre ilçelerden de yoğun katılım oldu. Zara, konser alanındaki binlerce hayranına söylediği birbirinden güzel türküleriyle unutulmaz bir gece yaşattı.

CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, Zara'ya çiçek ve plaket takdiminde bulunarak, "Muhteşem ses ve yorum Türk Halk Müziğinin mükemmel seslerinden olan Zara'ya konserinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Güzel bir Ramazan gecesi yaşattı. Tüm hemşerilerimin Ramazanını kutluyorum" dedi.

(Mustafa Mert /İHA)