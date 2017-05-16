Zap ve Metina'ya hava harekatı: 11 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın Kuzeyi Zap ve Metina bölgelerinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen 11 teröristin düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın Kuzeyi Zap ve Metina bölgelerinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen 11 teröristin düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK, 16 Mayıs 2017 tarihinde sabah ve öğleden sonra, Irak'ın Kuzeyi Zap ve Metina bölgelerinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ve silahlı insansız hava araçlarıyla ile hava harekatı düzenlendiğini bildirdi. Açıklamada, bölücü terör örgütüne ait üs bölgelerinin, mağara, sığınak ve muhabere sistemleri ile Doçka silah mevzilerinin ateş altına alındığı kaydedildi. Ateş altına alınan tüm hedeflerin tam isabetle vurularak imha edildiği, ilk tespitlere göre 11 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları ve İHA'ların emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.

(Musa Erdoğan /İHA)