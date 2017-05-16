Zap'ta kaybolan kadın için seferberlik

Hakkari'deki Zap suyunda kaybolan Miran Berk isimli kadını arama çalışmaları devam ediyor.

Hakkari'deki Zap suyunda kaybolan Miran Berk isimli kadını arama çalışmaları devam ediyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortaköy köyünden yola çıkan Hakkı Berk yönetimindeki 27 UB 395 plakalı hafif ticari araç, dün gece Hakkari-Van karayolunun 12'nci kilometresinde bulunan 1. Tünel mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 20 metre yükseklikten Zap suyuna uçmuştu. Araçta bulunan ve aynı aileden olan İsmail Berk, Hakkı Berk ve Halim Berk yaralı olarak kurtarılırken, anne Miran Berk (75) ise kaybolmuştu.

AFAD ekipleri ile vatandaşların gece yarısına kadar devam eden arama çalışmaları sonuç vermeyince, çalışmalar sabaha ertelenmişti. Sabahın ilk ışıklarıyla Zap suyunda jandarma ve AFAD ekipleri ile çevre köylerden gelen yüzlerce vatandaş arama çalışmalarına tekrar başladı.

Arama çalışmalarına katılan Çanaklı köyünden Selim Adıyaman isimli vatandaş, jandarma ve AFAD ekipleriyle birlikte dün geceden beri arama çalışmalarına katıldıklarını söyledi. Adıyaman, "Kaza yapanlar akrabalarımız oluyor. Dün gece Ortaköy'den Van iline doğru yola çıkmışlardı. Tünel mevkiinde önlerine çıkan bir aracın uzun farlarını söndürmemesi ve havanında yağışlı olmasından dolayı araç Zap suyuna yuvarlandı. Araçta bulunan 4 kişiden 3'ünü kurtardık. Kaybolan 75 yaşındaki Miran Berk'i aramaya devam ediyoruz. Yaklaşık 26 yıldır bu köylerde yaşıyoruz. Her yıl bu mevsimde Zap suyuna can veriyoruz. Yetkililer Zap vadisi boyunca bariyerler kursunlar" diye konuştu.

(Mimar Kaya / İHA)