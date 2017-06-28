Zap suyunda kaybolan minik Miraç bulunamıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Zap suyuna uçan araçtan akıntıya kapılarak kaybolan 6 yaşındaki Miraç Önal halen bulunamadı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Zap suyuna uçan araçtan akıntıya kapılarak kaybolan 6 yaşındaki Miraç Önal halen bulunamadı. Alınan bilgilere göre, 17 Haziran'da Yüksekova-Hakkari karayolunun 11'inci kilometresinde bulunan Suüstü köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Aydın Önal yönetimindeki araç kontrolden çıkarak Zap suyuna uçmuştu. Kazada bir kişi hayatını kaybederken ikisi çocuk 3 kişi ise akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Kaybolan bir kadın ve 1 çocuk kazadan iki gün sonra cansız bir şekilde bulunurken, halen kayıp olan 6 yaşındaki Miraç Önal isimli çocuğun bulunması için de arama çalışmaları devam ediyor. Bir taraftan AFAD, diğer taraftan ise Önal ailesi her gün Zap suyu çevresinde arama çalışmalarını sürdürüyor. (Feyzullah Taş /İHA)
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