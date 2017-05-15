Zap suyuna yuvarlanan otomobildeki 3 kişi kurtarıldı

Hakkari'de aynı aileden içinde 4 kişinin bulunduğu bir otomobilin Zap suyuna yuvarlanması sonucu 3 kişi kurtarılırken, 1 kadının ise kayıp olduğu belirtildi.

Hakkari'de aynı aileden içinde 4 kişinin bulunduğu bir otomobilin Zap suyuna yuvarlanması sonucu 3 kişi kurtarılırken, 1 kadının ise kayıp olduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 21.30 sıralarında Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Gündoğdu Mağarası yakınındaki birinci tünel mevkiinde meydana geldi. Van'dan Şırnak'ın Uludere ilçesi Ortaköy'e gitmekte olan Hakkı Berk yönetimindeki 27 UB 395 plakalı hafif ticari kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı Zap suyuna yuvarlandı. Yoldan geçenlerin durumu ilgili makamlara bildirmesi üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Baba Salih Berk, oğlu Hakkı ve gelini Halime Berk kurtarılıp ambulansla hastaneye ulaştırılırken Salih Berk isimli vatandaşın eşi Miran Berk'in ise kayıp olduğu belirtildi. Kayıp kadının bulunması için AFAD, jandarma ve vatandaşların katılımı ile arama çalışmaları devam ettiği öğrenildi.

Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Derneği Başkanı Abdi Arslan ise, bu tür kazaların üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Başkan Arslan, "Hakkari-Van-Hakkari-Çukurca karayolunda bariyerlerin eksik olduğu yerlerde bariyer yapılması gerekir. Bunu daha öncede defalarca belirttik. Zap suyu her yıl nice canlar alıyor. Kaza yerine aracın çıkartılması içinde kurtarıcı gönderdik" dedi.

(Mimar Kaya/İHA)