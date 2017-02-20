Zap Bölgesi'ne 2 hava harekatı: 34 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ta bulunan Zap bölgesine iki ayrı hava harekatı düzenlendiğini duyurdu.

34 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Saldırı hazırlığı içinde olan ve araziden tespit edilen toplam 34 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

TSK'dan yapılan açıklama şöyle denildi: "Bugün 10:10-12.40 saatleri arasında Irak kuzeyindeki Zap bölgesine alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlenmiş; saldırı hazırlığı içinde olan ve arazide tespit edilen 23 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir"

GECE YARISI YAPILAN OPERASYONDA DA 11 TERÖRİST ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Ayrıca açıklamada, görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü belirtildi. 20 Şubat gece yarısından sonra (02.42-02.59) yapılan hava taarruzunda Zap'ta bir mağara önünde tespit edilen 11 teröristin ayrıca etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.