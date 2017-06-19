Zap'a hava harekatı: 6 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ın Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı ile bölücü terör örgütü mensubu 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ın Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı ile bölücü terör örgütü mensubu 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK, Irak Kuzeyi Zap bölgesinde operasyon icra eden birliklere yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 teröristin düzenlenen hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Ayrıca, teröristler tarafından barınma amacıyla kullanılan bir mağara ve iki silah mevziinin imha edildiği, görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine geri döndüğü belirtildi.



HAKKARİ'DE 5 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde devam eden operasyonda 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "19.06.2017 günü ilimiz Çukurca ilçesi Güven Dağının güneydoğusunda İHA ile tespit edilen 5 bölücü terör örgütü mensubu F-16 savaş uçakları ile yapılan hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

