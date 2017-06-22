Zap'a hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'taki Zap bölgesinde, Hale dağı kuzeydoğusunda, hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı için hareket halinde olan 3 teröristin silahlı insansız hava aracı atışı ile etkisiz hala getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'taki Zap bölgesinde, Hale dağı kuzeydoğusunda, hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı için hareket halinde olan 3 teröristin silahlı insansız hava aracı atışı ile etkisiz hala getirildiğini açıkladı.

TSK, 21 Haziran 2017 tarihinde Irak'ın kuzeyi/Zap bölgesinde, Hale Dağı kuzeydoğusunda, hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı için hareket halinde oldukları keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 3 bölücü terör örgütü mensubunun silahlı İHA atışı sonucu etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

TSK açıklamasında, icra edilen kararlı operasyonlar neticesinde gece-gündüz, yaz-kış demeden bölücü terör örgütü mensuplarına son dönemde önemli kayıplar verdirildiğine vurgu yapılarak, operasyonlara en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edileceğinin altı çizildi.

(Uğur Kan Yüksek/İHA)