Zap'a 2. hava harekatı: 23 terörist daha...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde icra edilen 2. hava harekatında 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde icra edilen 2. hava harekatında 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'dan yağılan açıklamada, 20 Şubat 2017 tarihinde 10.10-12.40 saatleri arasında Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği, saldırı hazırlığı içinde olan ve arazide tespit edilen 23 bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü belirtildi. 20 Şubat gece yarısından sonra (02.42-02.59) yapılan hava taarruzunda Zap'ta bir mağara önünde tespit edilen 11 teröristin ayrıca etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

(Uğur Kan Yüksek/İHA)