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Zamlı emekli maaşları listesi 2017
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Zamlı emekli maaşları listesi 2017

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2017 yılında aldığı zam oranı yüzde 11.5'e yükselirken, en düşük maaş 1.064 liraya çıkacak.

Emeklilerin temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise ne kadar fark alacağını ortaya koyacak.

3 TEMMUZ'DA NETLEŞECEK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), önceki gün ilk 5 aylık enflasyon verisini yüzde 6.18 olarak açıkladı, emeklilerin Temmuz ayı zam oranlarına ilişkin ipuçları arttı. Şimdi sıra son adıma, yani Haziran enflasyonuna geldi. Bu veri de 3 Temmuz'da belli olacak.

ZAM ORANI YÜZDE 11.5'E ÇIKACAK

Beklenti anketlerinde, Haziran ayı enflasyonunun yüzde 0.30 civarında gerçekleşebileceği öngörülüyor. Bu öngörü gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yüzde 6.48 olacak. Bu durumda önümüzdeki ay yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı yüzde 6.48 zamlanacak. Ocak'ta maaşları yüzde 4.73 artırılan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2017'de aldıkları toplam zam kümülatif yüzde 11.5'e ulaşacak.

BİN 500 LİRALIK MAAŞ...

Temmuz zammı yüzde 6.48 olarak gerçekleşirse, halen bin 500 lira olan maaş bin 597 lira 20 kuruşa yükselecek. Halen 2 bin lira olan maaş da 129,60 lira artışla 2 bin 129 lira 60 kuruşa çıkacak. 2 bin 500 lira olan maaş ise 2 bin 662 liraya ulaşacak. Emekliler Temmuz'da hem kesin zam oranlarını öğrenecek hem de zamlı maaşlarını ceplerine koyacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ

Takvim'in haberine göre; bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, memurların ve memur emeklilerinin Temmuz zammında da belirleyici olacak. İlk 6 aylık enflasyon yüzde 3'ü aşarsa, aşan kısım yüzde 4'lük Temmuz zammına eklenecek. Ocak-Mayıs enflasyonunun yüzde 6.18 çıkması, memurların ve memur emeklilerinin yüksek bir fark alacağını ortaya koydu. Memurlara ve memur emeklilerine şimdiden yüzde 3.18'lik enflasyon farkı çıktı. İlk 6 aylık enflasyon, beklenti anketlerindeki gibi yüzde 6.48 olarak gerçekleşirse, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 3.48'i bulacak. Bu durumda Temmuz'da maaşlara hem yüzde 3.48'lik enflasyon farkı hem de yüzde 4'lük toplu sözleşme zammı yansıtılacak. Ocak'ta maaşları yüzde 3 artırılan memurların ve memur emeklilerinin bu yıl aldıkları toplam zam ise kümülatif yüzde 10.85'i bulacak.

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