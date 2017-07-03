Zam oranlarını Başbakan açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım, '2017 yılı için zam oranı ilk altı ayda yüzde 7,5, ikinci altı ayda yüzde 5 şeklinde mutabakata varılmıştır. İkinci yıl birinci yarıda yüzde 3,5, ikinci yarıda yüzde 3,5 olmak üzere kararlaştırılmıştır' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, "2017 yılı için zam oranı ilk altı ayda yüzde 7,5, ikinci altı ayda yüzde 5 şeklinde mutabakata varılmıştır. İkinci yıl birinci yarıda yüzde 3,5, ikinci yarıda yüzde 3,5 olmak üzere kararlaştırılmıştır" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen '2017 yılı toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü' imza töreninde konuştu. Toplu sözleşme görüşmelerinde emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Başbakan Yıldırım, "Bu toplu sözleşme görüşmelerinde gerek kamu işçileri adına bu görüşmeleri yürüten başta Türk-İş Başkanı olmak üzere onun değerli heyeti ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve ekibi, ayrıca Maliye Bakanı ve ekibi büyük çaba gösterdiler, kendilerine teşekkür ediyorum. Toplu iş sözleşmemizin yaklaşık 200 bin kamu çalışanımızı ilgilendirdiğimizi ifade etti Sayın Bakan ve Başkan. Bu görüşmeler esnasında ciddi bir anlayış içerisinde olgunlukla karşılıklı görüşmeler bugüne kadar devam etmiş ve işçi sendikalarımızın çalışanlar adına talepleri hükümetimizin, ülkemizin imkanları nispetinde azami oranda karşılanmaya çalışılmıştır. Tabii mükemmel iyinin düşmanıdır, gönül ister ki her şeyin en fazlasını verelim. Ancak şunu hepimiz biliyoruz, bu ülke hepimizin, imkanları sorunlarıyla bir ve beraber olacağız. Bunu sağlamak için de en büyük kaynağımız insan. İnsan potansiyelimizi en iyi şekilde değerlendirmek ülkenin geleceğe hazırlanması için olmazsa olmaz gördüğümüz en büyük kaynağımızdır" ifadelerini kullandı.

2017 ve 2018 yıllarını kapsayan çerçeve anlaşmaya göre kamu işçilerine yapılacak zam oranlarını açıklayan Başbakan Yıldırım, "2017 yılı için zam oranı ilk altı ayda yüzde 7,5, ikinci altı ayda yüzde 5 şeklinde mutabakata varılmıştır. (2018) İkinci yıl birinci yarıda yüzde 3,5, ikinci yarıda yüzde 3,5 olmak üzere kararlaştırılmıştır. Gerek ilk yıl gerekse ikinci yılda gerçekleşen enflasyona göre ayarlama yapılacaktır. Referans artış oranları gerçekleşen enflasyonla kıyaslanacak" dedi.



EK ÖDENEKTE YÜZDE 50 ARTIŞ

"Ek ödenek bir sefere mahsus olmak üzere 500 liradan 750 liraya yükseltilmiştir. Yüzde 50 artış gerçekleşmiştir. Brüt çıplak ücreti 3 bin liranın altında olan işçilerimize 90 lira ilave artış sağlanmıştır. Yaklaşık olarak burada normal oranın üzerinde bir artışı ifade etmektedir" diyen Yıldırım, kamu işçisinin maaşının en düşük memur maaşının altında olmayacağını, memur işçi arasındaki taban ücretin eşitlenmiş olacağını anlattı. Yıldırım, aradaki farkın kaldırılmış olacağını söyleyerek, "Önce iyileştirme sonra zam, yani iki zam oluyor" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ise yaklaşık 1,5 aydan beri devam ettirilen görüşmelerin neticelendiğine işaret ederek, Başbakan Yıldırım ile bu konuyu 3 kez görüştüklerini ve önümüzdeki günlerde Hak-İş Konfederasyonu ile imza aşamasının da tamamlanacağını ifade etti.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da uzun pazarlıklar neticesinde arzu ettikleri şeye imza atacaklarına dikkati çekerek, taşeronla ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Yıldırım'dan taşeronların devletin çatısı olması konusunda istekte bulunan Atalay, taşeronlar için müjdeli haber beklediklerini ifade etti.

Yıldırım, daha sonra toplantıya katılanlarla fotoğraf çektirdi.

