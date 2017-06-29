Zaharova: ABD'nin iddiaları Rusya'ya da yönelik

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Suriye'nin kimyasal saldırı hazırlığı ile ilgili iddialarının sadece Şam'a karşı değil, aynı zamanda Rusya'ya yönelik olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Suriye'nin kimyasal saldırı hazırlığı ile ilgili iddialarının sadece Şam'a karşı değil, aynı zamanda Rusya'ya yönelik olduğunu söyledi.

Beyaz Saray Basın Servisi, Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Asad'ın yeni kimyasal saldırı hazırladığını belirterek, olayın gerçekleşmesi halinde Suriye hükümetinin yüksek bir bedel ödeyeceğini iddia etti. Bu iddianın ABD'nin Suriye'de uygulayabileceği bir stratejinin parçası olduğunu belirten Zaharova, "Washington herhangi bir gerçeğe dayandırmadan Suriye'nin kimyasal saldırı yapacağını iddia ediyor. Bu iddiaların hangi verilere dayanarak yapıldığını bilmiyoruz. Bu durum hem askeri hem de istihbarat açısından büyük ölçüde Rusya'ya yönelik geniş çaplı bir provokasyon olarak görülüyor" dedi.

(Tatiyana Şuvalova / İHA)