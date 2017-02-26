Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Zaferden sonra El Bab
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Zaferden sonra El Bab

Suriye'de stratejik öneme sahip olan El Bab, elde edilen zaferin ardından görüntülendi.

Suriye'de stratejik öneme sahip olan El Bab, elde edilen zaferin ardından görüntülendi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) destek verdiği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), 24 Ağustos'ta başlayan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında stratejik öneme sahip El Bab ilçesini DEAŞ'tan temizlemişti. Şiddetli çatışmaların yaşandığı El Bab'ın DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından militanlarının kurduğu mayınlar tek tek temizlendi. DEAŞ'tan tamamen temizlenmesinin ardından ilçe görüntülendi. ÖSO'nun 51. Tugayından Ahmed Ebu Meyyah, "DEAŞ'ın kurduğu mayınlar nedeniyle ilk girdiğimizde sıkıntılar yaşandı. 24 saat içinde El Bab'ın içine girebildik. Bundan önce girmeye çalıştık ama mayınlar nedeniyle girememiştik. Sonunda alabildik" dedi.

"TÜRK KARDEŞLERİMİZE SELAM OLSUN"
El Bab'ta mücadele eden bir başka ÖSO mensubu, "Kurtarılmış El Bab şehrinden Türk kardeşlerimize selam olsun. Kuşatma altındaki bölgelerimizi kurtarırken ve kurtardıktan sonra da yanımızda olacağınız için söz vermiştiniz. Siz sözünde duran insanlarsınız, biz de yanımızda duracağınıza güveniyoruz. Önce Allah'a, sonra size güveniyoruz. Fırat Kalkanı Harekatı'nın üçüncü aşamasının sonu çok güzel oldu" ifadelerini kullandı.

"EL BAB HALKI DA YAKINDA EVLERİNE DÖNECEKLER"
El Bab'ta yaşayan bir vatandaş ise, "Allah'a şükür ÖSO, El Bab'ı DEAŞ'tan kurtardı. 3 yıldır çok kötü koşullarda yaşadık. Hiçbir şeyi içeriye sokmuyorlardı. Kafalarına göre kurallar koydular. Yaklaşık 3 buçuk yıl sonra ÖSO, El Bab'ı kurtarmayı başardı. El Bab stratejik bir bölgede, DEAŞ için önemliydi. DEAŞ militanları 'Bab'tan çıkmayız ya da yıkar çıkarız' diyorlardı. El Bab'ı yıkıp gittiler. Başka bölgelere giden El Bab halkı da yakında evlerine dönecekler. Çünkü insanlar DEAŞ'ın elinden kaçtılar" dedi.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Zaferden sonra El Bab
Mesut Barzani Mabeyn Köşkü'nde
'TSK'yı siyasetin içine çekme çabaları...'
PKK'ya ait sığınak imha edildi
Çavuşoğlu'ndan Rakka açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladılar
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Advocaat: Bu futbolcuyu Kim aldıysa...
Advocaat: Bu futbolcuyu Kim aldıysa...
Başbakan'ın 'bozkurt' işaretine Bahçeli'den ilk yorum!
Başbakan'ın 'bozkurt' işaretine Bahçeli'den ilk yorum!
Esad rejiminin planı ortaya çıktı! Meğer amaç...
Esad rejiminin planı ortaya çıktı! Meğer amaç...
7 bin bekçi alınacak!
7 bin bekçi alınacak!
Hürriyet'ten açıklama: 'Karargah rahatsız' dedik, ama bir sorun neden dedik?
Hürriyet'ten açıklama: 'Karargah rahatsız' dedik, ama bir sorun neden dedik?
Terör örgütüne sevkiyat böyle görüntülendi
Terör örgütüne sevkiyat böyle görüntülendi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Zaferden sonra El Bab
Zaferden sonra El Bab
Mesut Barzani Mabeyn Köşkü'nde
Mesut Barzani Mabeyn Köşkü'nde
'TSK'yı siyasetin içine çekme çabaları...'
'TSK'yı siyasetin içine çekme çabaları...'
PKK'ya ait sığınak imha edildi
PKK'ya ait sığınak imha edildi
Çavuşoğlu'ndan Rakka açıklaması
Çavuşoğlu'ndan Rakka açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladılar
'Kılıçdaroğlu da yalan söylüyor, Barolar Birliği Başkanı da'
'Kılıçdaroğlu da yalan söylüyor, Barolar Birliği Başkanı da'
Başbakan size bir müjde veriyorum dedi ve açıkladı!
Başbakan size bir müjde veriyorum dedi ve açıkladı!
Sigarayı bırakma oranı yeniden artışta
Sigarayı bırakma oranı yeniden artışta
Kılıçdaroğlu'nu fena köşeye sıkıştırdı
Kılıçdaroğlu'nu fena köşeye sıkıştırdı
'Hem Karabükspor'u hem de hakemi tebrik ediyorum'
'Hem Karabükspor'u hem de hakemi tebrik ediyorum'
Yunan Bakana sert cevap: O şımarık çocuk...
Yunan Bakana sert cevap: O şımarık çocuk...

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English