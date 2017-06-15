Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Zabıtayı görünce protez bacağını yerine taktı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Zabıtayı görünce protez bacağını yerine taktı

İstanbul'da Ramazan'ı fırsat bilip insanların manevi duygularını istismar etmek isteyen dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda sağ bacağı olmadığı için dilenen şahsın ekipler gelince protez bacağı çıkartıp takması dikkat çekti.

İstanbul'da Ramazan'ı fırsat bilip insanların manevi duygularını istismar etmek isteyen dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda sağ bacağı olmadığı için dilenen şahsın ekipler gelince protez bacağı çıkartıp takması dikkat çekti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Müdürlüğü Ekipleri Avrupa Yakasında bulunan Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Şişli, Bakırköy, Bahçelievler ve Zeytinburnu ilçelerini mesken tutan dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Ramazan ayını fırsat bilerek insanların manevi duygularını kullanmak isteyen dilenciler zabıta ekipleri tarafından iş üstünde yakalandı. İlçelerin hemen her köşesine yayılıp mağdur rolü yapan dilenciler, zabıta ekiplerini görünce kaçmaya çalıştı. Bazıları dilendiğini inkar ederken, bazıları ise beklenmedik anda çocuklarını bırakarak kaçtı. Ele geçirilen dilencilere ise yapılan işlemlerin ardından Kabahatlar Kanunun 33/1 gereği 109 TL para cezası yazıldı. Öte yandan operasyona katılan zabıta ekipleri, dilencilerin çocuklarının ağlaması üzere onlarla ilgilendi. Bir çocuğun ağladığını gören zabıta çocuğa simit ve su vererek yardımcı olmaya çalışması dikkat çekti.

PROTEZ BACAĞINI TAKTI
Vatandaşların en yoğun olduğu bölgelerde dilenci operasyonuna çıkan ekipler, bölgelerden çok sayıda dilenci topladı. Zeytinburnu Metrobüs üst geçidinde inceleme yapan ekipler, sağ ayağı olmadığı için yardıma muhtaç olduğunu söyleyerek dilenen bir kişiyi görünce müdahale etti. Dilencinin üzerinde ve bulunduğu bölgede yapılan aramada, şahsın protez bacağı olduğu ve yanına gazeteyle kapattığı anlaşıldı. Protez bacağı gazetelerin içinden alan dilenci, bacağını taktıktan sonra ekipler tarafından işlem yapılmak üzere şubeye götürüldü.

DİLENCİ PARAYI BEBEK TAŞIMA PUSETİ İÇİNE SAKLADI
Ekipler tarafından alınan dilenciler Avrupa Yakası Zabıta Müdürlüğü Dilenci Müdahale Zabıta Amirliğine işlemleri yapılmak üzere getirildi. Uzman kişiler tarafından yapılan üst aramalarında dilencilerin paraları sakladıkları yerler şok etti. Dilenci topladığı paraları önce iki çoraba, daha sonra ise bebek taşıma pusetine özel olarak yaptığı bölüme sakladığı anlaşıldı. İç kısımda bulunan cebi açan ekipler, çorapların içine saklanmış 75 TL bozuk paraya, 33/2 maddesiyle kamuya aktarılmak üzere el koydu.
Ramazan ayından bugüne kadar bin 400 dilenciye işlem yapıldı
Avrupa Yakası Zabıta Müdürlüğü Dilenci Müdahale Zabıta Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda Ramazan ayında insanların manevi duygularını kullanmaya çalışan dilencilerde artış olduğu gözlendi. En son yapılan çalışmada 48'i yabancı uyruklu olmak üzere 82 kişi alındı. Öte yandan Ramazan ayı başlamasıyla birlikte aralıksız çalışmalarını sürdüren ekipler, Avrupa Yakasında bin 61 yabancı uyruklu olmak üzere toplamda bin 400 kişiye işlem yaptığı öğrenildi.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Otomobilin motoruna giren yavru kedi zor anlar yaşattı
Hayvan barınağında ilginç hırsızlık
Irak Temsilciler Meclisi Başkanını kabul etti
İstanbul'da yağmur sürprizi
Şampiyonlar Ligi'nde yılın golü Cenk Tosun'dan
Sakarya'da aynı camiye 5. kez hırsız girdi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Kılıçdaroğlu: Yürüyüşe izin verilmezse bütün dünya rezaleti görür
Kılıçdaroğlu: Yürüyüşe izin verilmezse bütün dünya rezaleti görür
AK Parti'den CHP'ye: Dokunulmazlıklar kaldırılırken 'Evet' diyeceksiniz, sonra da...
AK Parti'den CHP'ye: Dokunulmazlıklar kaldırılırken 'Evet' diyeceksiniz, sonra da...
Ankara'da Sanayi Bölgesi'nde patlama! Ölü ve yaralılar var
Ankara'da Sanayi Bölgesi'nde patlama! Ölü ve yaralılar var
Yemek kartı şirketlerine soruşturma açıldı
Yemek kartı şirketlerine soruşturma açıldı
Kılıçdaroğlu: Yarın Ankara'dan İstanbul'a yürüyüş başlatıyoruz
Kılıçdaroğlu: Yarın Ankara'dan İstanbul'a yürüyüş başlatıyoruz
Çavuşoğlu ve Zeybekci Katar'da
Çavuşoğlu ve Zeybekci Katar'da
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Otomobilin motoruna giren yavru kedi zor anlar yaşattı
Otomobilin motoruna giren yavru kedi zor anlar yaşattı
Hayvan barınağında ilginç hırsızlık
Hayvan barınağında ilginç hırsızlık
Irak Temsilciler Meclisi Başkanını kabul etti
Irak Temsilciler Meclisi Başkanını kabul etti
İstanbul'da yağmur sürprizi
İstanbul'da yağmur sürprizi
Şampiyonlar Ligi'nde yılın golü Cenk Tosun'dan
Şampiyonlar Ligi'nde yılın golü Cenk Tosun'dan
Sakarya'da aynı camiye 5. kez hırsız girdi
Sakarya'da aynı camiye 5. kez hırsız girdi
Merkez Bankasının toplam rezervleri arttı
Merkez Bankasının toplam rezervleri arttı
Azerbaycan dosta güven, düşmana korku verdi
Azerbaycan dosta güven, düşmana korku verdi
İlk maden müzesi taşkömürünün tarihine ışık tutuyor
İlk maden müzesi taşkömürünün tarihine ışık tutuyor
Merkez Bankası'ndan faiz kararı!
Merkez Bankası'ndan faiz kararı!
BEST Balıkesir ligden çekildi
BEST Balıkesir ligden çekildi
CHP'liler 15 Temmuz gazisine saldırdı
CHP'liler 15 Temmuz gazisine saldırdı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English