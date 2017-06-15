Zabıtayı görünce protez bacağını yerine taktı

İstanbul'da Ramazan'ı fırsat bilip insanların manevi duygularını istismar etmek isteyen dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda sağ bacağı olmadığı için dilenen şahsın ekipler gelince protez bacağı çıkartıp takması dikkat çekti.

İstanbul'da Ramazan'ı fırsat bilip insanların manevi duygularını istismar etmek isteyen dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda sağ bacağı olmadığı için dilenen şahsın ekipler gelince protez bacağı çıkartıp takması dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Müdürlüğü Ekipleri Avrupa Yakasında bulunan Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Şişli, Bakırköy, Bahçelievler ve Zeytinburnu ilçelerini mesken tutan dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Ramazan ayını fırsat bilerek insanların manevi duygularını kullanmak isteyen dilenciler zabıta ekipleri tarafından iş üstünde yakalandı. İlçelerin hemen her köşesine yayılıp mağdur rolü yapan dilenciler, zabıta ekiplerini görünce kaçmaya çalıştı. Bazıları dilendiğini inkar ederken, bazıları ise beklenmedik anda çocuklarını bırakarak kaçtı. Ele geçirilen dilencilere ise yapılan işlemlerin ardından Kabahatlar Kanunun 33/1 gereği 109 TL para cezası yazıldı. Öte yandan operasyona katılan zabıta ekipleri, dilencilerin çocuklarının ağlaması üzere onlarla ilgilendi. Bir çocuğun ağladığını gören zabıta çocuğa simit ve su vererek yardımcı olmaya çalışması dikkat çekti.



PROTEZ BACAĞINI TAKTI

Vatandaşların en yoğun olduğu bölgelerde dilenci operasyonuna çıkan ekipler, bölgelerden çok sayıda dilenci topladı. Zeytinburnu Metrobüs üst geçidinde inceleme yapan ekipler, sağ ayağı olmadığı için yardıma muhtaç olduğunu söyleyerek dilenen bir kişiyi görünce müdahale etti. Dilencinin üzerinde ve bulunduğu bölgede yapılan aramada, şahsın protez bacağı olduğu ve yanına gazeteyle kapattığı anlaşıldı. Protez bacağı gazetelerin içinden alan dilenci, bacağını taktıktan sonra ekipler tarafından işlem yapılmak üzere şubeye götürüldü.



DİLENCİ PARAYI BEBEK TAŞIMA PUSETİ İÇİNE SAKLADI

Ekipler tarafından alınan dilenciler Avrupa Yakası Zabıta Müdürlüğü Dilenci Müdahale Zabıta Amirliğine işlemleri yapılmak üzere getirildi. Uzman kişiler tarafından yapılan üst aramalarında dilencilerin paraları sakladıkları yerler şok etti. Dilenci topladığı paraları önce iki çoraba, daha sonra ise bebek taşıma pusetine özel olarak yaptığı bölüme sakladığı anlaşıldı. İç kısımda bulunan cebi açan ekipler, çorapların içine saklanmış 75 TL bozuk paraya, 33/2 maddesiyle kamuya aktarılmak üzere el koydu.

Ramazan ayından bugüne kadar bin 400 dilenciye işlem yapıldı

Avrupa Yakası Zabıta Müdürlüğü Dilenci Müdahale Zabıta Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda Ramazan ayında insanların manevi duygularını kullanmaya çalışan dilencilerde artış olduğu gözlendi. En son yapılan çalışmada 48'i yabancı uyruklu olmak üzere 82 kişi alındı. Öte yandan Ramazan ayı başlamasıyla birlikte aralıksız çalışmalarını sürdüren ekipler, Avrupa Yakasında bin 61 yabancı uyruklu olmak üzere toplamda bin 400 kişiye işlem yaptığı öğrenildi.

