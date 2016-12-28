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Zabıta memurundan örnek davranış
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Zabıta memurundan örnek davranış

Muş Belediyesinde görevli bir zabıta memuru, bankadan çektiği 3 aylık engelli maaşını kaybeden Onur Eraslan'ın parasını bularak teslim etti.

Muş Belediyesinde görevli bir zabıta memuru, bankadan çektiği 3 aylık engelli maaşını kaybeden Onur Eraslan'ın parasını bularak teslim etti.

Alınan bilgilere göre, kent merkezinde yaşayan Onur Eraslan, bankadan çektiği maaşını cüzdanına koydu. Evine gittikten sonra cüzdanını kaybettiğini anlayan Eraslan, kullandığı güzergahı kontrol ederek cüzdanını aramaya başladı, ancak bir sonuç alamadı. Bu sırada kentte karla mücadele çalışması yürüten ekipte yer alan zabıta memuru Raif Yıldırım, engelli vatandaşın cüzdanını bularak zabıta müdürlüğüne teslim etti. Zabıta ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu ulaştıkları Onur Eraslan'a kaybettiği cüzdanını ve maaşını teslim etti. Kaybettiği paranın bulunması karşısında büyük mutluluk yaşayan Eraslan, gösterdikleri duyarlılıktan dolayı zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Onur Eraslan, yaşadığı olay karşısında 'insanlığın ölmediğini' bir kez daha anladığını belirterek, "Bankadan engelli maaşımı çekip evime gittim. Cüzdanımın olmadığını fark ettim ve aramaya çıktım. Paradan umudumu kestim. Eve gittiğim sırada bir telefon geldi. Zabıta müdürlüğünden aradıklarını söylediler. Adımı sordular ve kendilerine uğramamı söylediler. Gelen telefon üzerine hemen gittim, bir kaç soru sorduktan sonra cüzdanımı içindeki paralar ve önemli evraklarla birlikte teslim ettiler. Ben de paramı bulan arkadaşa hediye vermek istedim, kabul etmediler. Allah onlardan razı olsun. Çok büyük bir sıkıntıdan kurtardılar beni" dedi.

Cüzdanı bulan zabıta memuru Raif Yıldırım ise, sahibine ulaştırmak amacıyla parayı zabıta amirliğine teslim ettiğini anlatarak, "Kar çalışması yaparken yerde bir cüzdan gördüm. Zabıta müdürüme bilgi verdim. Müdürümüz de gerekli yerlere ulaşarak sahibini araştırmaya başladı. Kendisini bulduk ve merkezimize davet ederek cüzdanı teslim ettik. Bu bizim insani ve vatandaşlık görevimiz" diye konuştu.
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