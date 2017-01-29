Yüzükleri Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

15 Temmuz Gazisinin ailesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aynı binada oturan bir çiftin nişan yüzüklerini taktı.

15 Temmuz Gazisinin ailesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aynı binada oturan bir çiftin nişan yüzüklerini taktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Ümraniye İnkılap Mahallesi'nde oturan 15 Temmuz Gazisi Mehmet Yaman'ın evine ziyarette bulundu.

Gazi Mehmet Yaman'ın eşini ve iki çocuğunu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Yaman ile aynı apartmanda oturan İnkılap Mahallesi Muhtarı Mahir Su'nun kızı Arzu Su ve Mesut Uçar'ın nişan merasimine de katılarak, çiftin nişan yüzüklerini taktı.

