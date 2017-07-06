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Aydın Can Çiçek

Yüzleşme 2.0

Yüzleşme dediğim olay ( burada elbette siyasi yüzleşmeden bahsediyorum ) noktalama işaretlerinin, özellikle de virgülün doğru yere konulması işlemidir. Bir cümledeki belli başlı kelimeleri ortadan kaldırmadan, yerlerini oynatmadan, anlamın nasıl da değiştiği malumunuz. Siyasi yüzleşme böyle bir şeydir işte. Minik bir kuyrukla ( virgülü kast ediyorum ) anlamsız gibi görünen bir cümleye mana katmak...

Bu yazı dizisinin ilk bölümünde, Endonezya'da yaşanmış bir vahşetten bahsetmiştim. Ve de devamında, bu vahşetin faillerinin, sebep oldukları neticeyle asla yüzleşmediklerine değinmiştim. Üstüne üstlük bir de, vahşiliklerinin yükü altında ezilmemek için kendilerince buldukları bir hurafeye bel bağlamışlardı; '' Çıldırmamak için kurbanlarının kanını içmek ''

Öyle de olmuştu. Bu palalı katillerden hiçbiri çıldırmadı. Oysa vicdan sahibi bir insanın, yaşamı boyunca sırtında taşıyacağı bir kedere sürüklenmesi beklenirdi. Belki içlerinden birileri kendi canına kıymayı bile deneyebilirdi. Tam aksinin olduğunu gördüğüm an meseleyi çözdüğümü fark ettim. Öyle anlaşılıyordu ki, pisliğe ne kadar çok batmış olursanız, pişmanlıklardan da o kadar uzak oluyordunuz. Tıpkı bir çocukla bir yetişkin arasındaki masumiyet farkında olduğu gibi...

6-8 Ekim olaylarını hatırlayın; Bir siyasi parti liderinin çağrısıyla gözü dönmüş insanlar sokağa dökülmüş, 53 tane masum insan vahşice katledilmişti. '' Vahşice '' kelimesi laf olsun diye seçilmiş bir harfler öbeği değil. Olay yakın geçmişte yaşandı, bu yüzden, ayrıntılara girerek canınızın tekrardan sıkılmasına vesile olacak değilim. Bendeniz, bırakın benim yüzümden 53 masum vatandaşın katledilmesini, kendi yoluna giden 53 karıncanın öldürüldüğünü öğrenseydim kahrolurdum. Fakat Demirtaş kahrolmadı. Aslına bakarsanız, oy kaybetme kaygısının dışında bir refleks de göstermedi. Utanmasa bu katliamı savunacaktı, hatta birileri utanmadan bu katliamı savundu. O günlerde, Demirtaş'ın, nasıl olup da güçlü kalmaya çalıştığına şaşıranlardan biriyim. Nasıl olur da başını ellerinin arasına almazdı bu adam? Mimiklerinde en ufak bir af belirtisi de mi olmazdı? Cevabı bulabilmek için '' Sessizliğin bakışı '' adlı malum belgeseli izlemem gerekmişti. Çıldırmamıştı çünkü o da kurbanlarının kanını içenlerdendi. Günahıyla yüzleşmek yerine, samimiyetsiz şiirlerle oyalananlardan...

Ötekilerin durumu ise daha vahimdi. Milyonlarca masum insanın vebali üzerilerinde duruyorken, kelebek avına çıkar gibi platolarda siluet takip ediyorlardı. Gel gelelim Fetö'nün katiller sürüsüne; Onların aynada yansıyacak bir yüzleri dahi yoktu. Kesilesi dillerini şehit yakınlarına çıkarmaları bu sebeptendi. Kalın sağlıcakla...

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