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Aydın Can Çiçek

Yüzleşme 1

2014 yılında vizyona giren '' The look of silence '' isimli belgeselden bahsetmek istiyorum. '' Kanı donmak '' deyimini daha iyi anlatabileceğiniz bir örneğiniz var mı bilmiyorum ama, henüz izlemediyseniz bu belgeselin sizde bırakacağı etki tam olarak bu olacaktır.

Olaylar, 1960 yılının ortalarındaki Endonezya'da geçiyor. Varlığını kabul ettirmek ya da sürdürmek için kendisine bir düşman belirlemeyi adet haline getirmiş ABD'nin, komünizm ile savaşıyorum diyerek dünyanın çivisini oynatmaya başladığı yıllar... Daha iyi anlamanız için günümüzden örnek vermek istiyorum. Şimdilerde nasıl ki Müslüman ülkelerle domino taşı gibi oynuyorlarsa ve de en büyük tehdit olarak gördükleri İslama savaş açmışlarsa, o günlerde de kafayı komünizm ile bozmuşlardı. Daha doğrusu, gaddarlıklarını ve ülkesel çıkarlarını komünizm ile mücadele adı altında gizliyorlardı. ( Sırada ne olacağını ise zaman gösterecek )

O dönemin Endonezya hükumeti - ki diktatörlükle yönetiliyordu - ABD'nin bilgisi doğrultusunda veyahut doğrudan ABD'nin el atmasıyla, 1 milyona yakın insanın vahşice katledilmesine sebep olmuştu. Üstelik tepki çekmemek için bunu orduya değil, ülkeyi komünistlerden temizliyoruz bahanesiyle bizzat kendi halkına yaptırmıştı. Propaganda olarak da, bu insanların ahlak dışı ilişkiler yaşadıkları yalanını uydurmaları yetmişti. Gelin yaşananlara kısaca bir göz atalım;

'' Komando Aksi '' adındaki sivil çeteler, şüphelendikleri herkesi önce cezaevlerine attırmış, ardından da öldürmek için gruplar halinde '' Yılan nehri '' ne götürmüşlerdi. Ölümler genellikle pala ile gerçekleştirilmişti. Neden öldürüleceğini anlayamayan ve yaşamak için yalvaran insanların, kahkahalar arasında başları kesilerek, cansız bedenleri nehre atılmıştı. Direnenler önce defalarca bıçaklanıyor, kalan son dirençleri de son bulsun diye de palayla bacak aralarından doğranıyor ve en sonunda da testereyle ağaç kesilir gibi boğazlanıyorlardı.

Boş bulunup bir vahşeti sansürsüz bir şekilde anlattığımı mı düşünüyorsunuz? Emin olun ki elimden geldiği kadar yalın olmaya çalışıyorum. Anlattıklarım yaşananların yanında devede kulak kalır yani. Sonra ne mi olurmuş? Bu insanlar, kurbanlarının kanlarını içerlermiş. Kocakarı masalı gibi duruyor değil mi bu son anlattığım? Oysa gerçeğin ta kendisi. Acımasız bir kurgu falan değil yani. Yaşanan vahim bir olayı, abartılarla daha da fena bir hale getirme çabası içinde de değilim. Kurbanlarının kanlarını içmişlerdi çünkü öyle yapmazlarsa çıldıracaklarına inanıyorlardı. Belki de bu inancın psikolojik etkileri yüzünden çıldırmadan yaşlanmışlardı hepsi de.

Benim adıma belgeselin en çarpıcı kesitleri de buydu. Yaptıklarını itiraf eden, itiraf etmekle kalmayıp gurur duydukları bir anı olarak anlatan bu katiller, hiçbir endişe göstermeksizin insan kanının tadını tarif ediyorlardı. Hepsi de sözleşmiş gibi şöyle haykırıyorlardı; '' Yapmamız gerekeni yaptık, pişman değiliz, geçmişte olan bir şeyi deşmek kimseye yarar sağlamaz. ''

En çok ilgimi çeken şey, katillerden hiçbirinin gerçekle yüzleşmeye yanaşmaması olmuştu. Sanırım bu durum, normalin çok çok üstünde kötü olan insanların ortak refleksiydi. Mesela Kenan Evren, neden olduğu vahşetin boyutunu kavrayamadan öldü. Mesela kendi halkına reva gördüklerinden gocunmayan CHP zihniyeti, halefleri tarafından bugün bile hala savunuluyor. Yüzleşme kelimesi benim anladığım gibi değil onlarda, yüzleşme, insanlıktan çıkmış olmayı iyi manada gerekçelendirme anlamını taşıyor. Yazının 2. bölümünde görüşmek üzere...

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