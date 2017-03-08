Yüzlerce kilo mermerin altında can verdi

Manisa'nın Soma ilçesindeki bir iş yerinde, üzerine yüzlerce kilo ağırlığındaki mermerin düşen kamyon şoförü hayatını kaybetti.

Manisa'nın Soma ilçesindeki bir iş yerinde, üzerine yüzlerce kilo ağırlığındaki mermerin düşen kamyon şoförü hayatını kaybetti.

Soma'da bir mermer işletmesinde meydana gelen kazada Hasan K. (26) isimli bir kamyon şoförü hayatını kaybetti. İddialara göre, kamyonuyla Afyonkarahisar'dan Soma'ya bir işletmeye mermer getiren kamyon şoförünün üzerine indirme esnasında kamyon kasasına girmesi sonucu mermer kütlesi düştü. Hasan K. isimli kamyon şoförü olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının yaptığı incelemelerin ardından talihsiz şoför Soma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Yılmaz Sarıpınar/İHA)