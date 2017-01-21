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Yalçın Şimşek

Yüzde 61 “evet”

7 Haziran hariç seçimlerde isabetli tahminler yaptığımı söylemeliyim.

Girdiğim iddialar sayesinde gardırobum takım elbiseler ve gömleklerle doldu; kazandığım yemeklerini saymıyorum bile…

Sürekli kazanınca doğal olarak iddiaya girenlerin sayısı da azaldı; şu anayasa referandumu için birileri çıkar mı bilemiyorum.

Neyse…

Anayasa değişikliğinin geneli oylandı ve 339 oyla referandum yolu açıldı.

2 ya da 9 Nisan'da yapılması düşünülen referandumdan ne çıkar?

Kamuoyu araştırma şirketleri henüz sahaya inmeseler de, konuyla ilgili çeşitli yorumlar yapılıyor, tahminlerde bulunuluyor.

Ben de tahminimi yazayım dedim:

Bana göre, referandumdan “evet” çıkar ve alt sınır yüzde 58, üst sınır ise yüzde 64 olur.

Neden mi? Anlatayım:

AK Parti'nin bugünkü oyu en az yüzde 50 olarak ölçülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu partisinden birkaç puan yüksek olsa da ben yine de yüzde 50 bandını baz ayalım…

Söylenenlerin aksine AK Parti'nin referandumda fazla fire vereceğini düşünmüyorum…

Her ne kadar CHP seçmeni içerisinde de “evet” oyu kullananlar çıkacak olsa da bunu dikkate almıyorum…

MHP'nin oyunu da bugün için yüzde 14 kabul ediyor ve bu oranın en az yüzde 10'unu “evet” hanesine yazıyorum.

HDP yönetimi de CHP gibi anayasa değişikliğine karşı olup “hayır” oyu kullanacağını açıklasa da, bana göre, HDP seçmeni ağırlıklı olarak “evet” oyu kullanacak.

Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hem bölgeye yaptığı yatırımlar, hem de çözüm sürecini başlatan lider olarak Kürtlerin gözünde ayrı bir yeri var.

Şimdi diyeceksiniz ki, eş başkanları da dahil HDP'li milletvekilleri, HDP'li ve DBP'li belediye başkanları da Erdoğan döneminde tutuklandı.

Ancak çözüm sürecinden bu yana köprünün altından çok sular aktı; PKK'nın Kuzey Suriye'de devlet kurma hayaliyle süreci sonlandırması ve Türkiye'yi Suriye'ye çevirme çabaları Kürtlerden de büyük tepki aldı.

Yani HDP'nin 7 Haziran'da aldığı yüzde 13'luk oyun yerinde artık yeller esiyor. Anketlere göre, HDP'nin bugünkü oyu en fazla yüzde 8…

HDP seçmeninin de en az yarısının referandumda “evet” oyu kullanacağını düşünüyorum.

AK Parti'den yüzde 50, MHP'den yüzde 10, HDP'den yüzde 4 “evet” oyu ile anayasa değişikliği yüzde 64 ile referandumdan geçer.

SP gibi diğer partilerden gelecek “evet” oylarını saymıyorum bile…

Alt sınır yüzde 58, üst sınır yüzde 64; toplayıp ikiye bölersek yüzde 54.

Yani bazı sürprizler de olsa teklif en az yüzde 61 “evet” oyu alır.

Duyurulur…

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