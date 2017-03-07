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'Yüzde 6'lar seviyesinde büyümek zorundayız'
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'Yüzde 6'lar seviyesinde büyümek zorundayız'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 17'nci Ekonomi Basını Başarı Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada Türkiye'nin yüzde 6'lar seviyesinde büyümek zorunda olduğunu söyledi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 17'nci Ekonomi Basını Başarı Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada Türkiye'nin yüzde 6'lar seviyesinde büyümek zorunda olduğunu söyledi.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) İstanbul'da düzenlediği 17'nci Ekonomi Basını Başarı Ödülleri Töreni'ne katıldı. Törende konuşma yapan Zeybekci, "Türkiye olarak yüzde 6'lar seviyesinde büyümek zorundayız. Türkiye'de artık kur konuşmaktan vazgeçelim. Konuşalım da bu kadar öncelikli olarak değil. Türkiye olarak 65'inci hükümetin programında şunu söyledik 'büyüyeceğiz'. Çünkü yüzde 4'ler seviyesinde büyüdüğümüz zaman görüyoruz işsizlik oranımızı aşağı indiremiyoruz. Bir nüfus artış hızımız, iki iş gücüne katılım oranımız. Beş altı yılda yüzde 44'den yüzde 53'e geldi iş gücüne katılım oranımız demek ki Türkiye olarak büyümek zorundayız ki onu da illaki özel sektörle ile yapmak zorundayız " dedi.

"YENİ ANAYASA İLE NORMALLEŞECEĞİZ"
Zeybekci, anayasa değişikliği ile Türkiye'nin normalleşeceğini söyleyerek "Yeni anayasa değişikliği ile ilgili söyleyeceğim tek bir şey var oda normalleşeceğiz. Türkiye normalleşecek, aşırılıklarımız azalacak, siyaset normalleşecek ve makulleşecek. Hem sağ hemde sol yüzde 50'ye hitap etmek zorunda olduğu için barışacak halkla,milletle, milletin realiteleriyle uzlaşacak" şeklinde konuştu.
Zeybekci Gümrük Birliği Anlaşması'nın Türkiye adına çok önemli olduğunu vurgulayarak "Avrupa Birliği ile sınırlı sayıdaki sanayi ürünleriyle ilgili Gümrük Birliği anlaşmamız sanayi ürünlerinde, hizmette tarım, gıda, kamu alımları ve elektronik ticareti kapsayacak şekilde ful bir hale gelecek. Tam bir ekonomik entegrasyona dönüşecek. Şuandaki 160 milyar dolar civarındaki dış ticaret hacmimiz Avrupa Birliği(AB) ile inanılmaz şekilde yukarı gidecek. Yani yüzde 44'ler seviyesindeki toplam hacmimiz, yüzde 49 civarındaki ihracatımız, yüzde 40 civarındaki ithalatımız toplam ihracatımız içindeki payları söylüyorum bunların bir anda yüzde 50-60'lara gittiğini göreceğiz" diye konuştu.
Gecede MÜSİAD Jüri özel ödülü 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Yenişafak Gazetesi Foto Muhabiri Mustafa Cambaz'a verildi. Ödülü Şehit Mustafa Cambaz adına iş arkadaşı Recep Yeter aldı.
(Ali Canberk Özbuğutu - Gül Kaba / İHA)

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