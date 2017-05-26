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'Yüzde 4,4'lük büyümenin üstüne çıkacağız'
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'Yüzde 4,4'lük büyümenin üstüne çıkacağız'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yıl sonu itibarıyla ihracatın 155 milyar doların üzerine çıkacağını ve orta vadeli programdaki yüzde 4,4'lük büyümenin daha üzerinde bir büyüme elde edileceğini söyledi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yıl sonu itibarıyla ihracatın 155 milyar doların üzerine çıkacağını ve orta vadeli programdaki yüzde 4,4'lük büyümenin daha üzerinde bir büyüme elde edileceğini söyledi.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci,Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) organizasyonuyla ilk kez düzenlenen 'Marka Türkiye' konferansına katıldı. Burada yaptığı konuşmada Zeybekci, yıl sonu itibarıyla ihracatın 155 milyar doların üzerine çıkacağını ve orta vadeli programdaki yüzde 4,4'lük büyümenin daha üzerinde bir büyüme elde edileceğini belirtti.
1980'de 4 buçuk milyar dolar olan dış ticaret hacminin 2014'te 450 milyar dolara yükseldiğini kaydederek, bunun bir Türk mucizesi olduğunu bildiren Zeybekci, Türkiye eğer dünyada 10 büyük ekonomiden biri olacaksak Avrupa'nın en büyük 3 ekonomisinden biri olacaksak, biz Türkiye olarak 2 trilyon dolarlık milli gelire, 500 milyar dolarlık ihracata 1,2 trilyon dolarlık dış ticaret hacmine ulaşmamız gerektiğini biliyoruz ve onun için biz 2023 hedefleri olarak buna ulaşacağız dedik" açıklamalarında bulundu. Bundan sonra tüketim alışkanlıklarını belirleyen ülkenin Türkiye olması gerektiğini vurgulayan Zeybekci, "Şundan emin olun ki dünyada bu konudaki en avantajlı ülke ve millet Türkiye'dir, Türk milletidir. On bin yıldan beri bütün tüketim alışkanlıklarının belirlendiği, dinlerin ve kültürlerin buluştuğu, tüm ticaretin döndüğü coğrafyanın Anadolu'dur" dedi.
"Ülke marka değilse oradan marka çıkmaz"
Ülke marka değilse oradan marka çıkmayacağını vurgulayan Zeybekci, "Turquality markasının sadece 2017 bütçesi 700 milyon TL'ye yakın. Bu rakam sadece markalaşma ve marka desteği için az bir rakam değil. Marka tasarlamak, markaları ele geçirmek yolunda desteklerimiz sürüyor ve sürecek.Ülkeniz marka değilse o ülkeden marka çıkaramazsınız. Ülkenin topyekün marka olması lazım. Türkiye dünyada marka olmakla ilgili bir numaralı avantaja sahip olan ülke. Dünyadaki bütün dinlerin ve kültürlerin buluşma noktası. Marka olmak için ne zaman muhasır medeniyetler seviyesine çıktık yarı yolda başımıza bir şey geldi" ifadelerini kullandı.
"Yüksek teknoloji ve marka ihracatını artırmalıyız"
Yüksek teknoloji ve marka ihracatını artırmak gerektiğini dile getiren Zeybekci, "Türkiye'nin marka olma yolunda önüne hep engel çıktı. Hep çıkılan yolun yarısından döndürüldü. Türkiye'nin yüksek teknoloji ve marka ihracatını yüzde 20'lerin üzerine çıkarması gerekir. Şu anda yüzde 4 olan bu rakamın belirtilen yerlere gelmesi halinde Türkiye hedefe daha kolay ulaşacak. Yüzde 4 rakamını yüzde 20'lerin üzerine çıkarmadığımız sürece hedeflerimize ulaşmamız mümkün değil" diye konuştu.
Bu yıl 155 milyar doların üzerinde ihracat yapacaklarını belirten Zeybekci şunları söyledi:
"Hükümet olarak şuna inanıyoruz; Her gün bir önceki günden daha çok yüksek teknoloji ve marka ile bize özgün üretmeliyiz. Bir önceki günden daha fazla istihdam yaratmalıyız. Bunu illa özel sektör eliyle yapmalıyız. Gelecek dönemde Türkiye'yi özel sektör eliyle, üretimle büyüteceğiz. 2017'yi yeniden başlangıç yılı olarak görüyoruz. Geldiğimiz noktada da yıl sonu itibarıyla orta vadeli programdaki 153 milyar dolarlık ihracat rakamını 155 milyar doların üzerine çıkaracağız. 2017'de ilk defa birinci çeyrekte göreceksiniz. İhracatın büyümeye net desteğini göreceğiz. İlk çeyrek büyüme rakamları geldiğinde göreceksiniz, inşallah hayal kırıklığına uğramayız, ihracatın büyümeye yüzde 1,5'in üzerinde net katkı verdiğini ve birinci çeyrekte büyümemizin yüzde 4'ün üzerinde olduğunu göreceğiz. Yıl sonu ile orta vadeli programdaki yüzde 4,4'lük büyümemizin daha üzerinde bir büyüme elde edeceğiz".

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