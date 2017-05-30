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'Yüzde 100 Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesi'
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'Yüzde 100 Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesi'

Prof. Dr. Ali Uzay Peker, Zigetvar Kanuni Sultan Süleyman Türbe Palankası Kazı ve Araştırmalarına ilişkin, 'Buranın bir Osmanlı yerleşkesi olduğuna dair hiçbir şüphemiz yok, mimari planlar daha evvel var olan çizimlerle teyit edildi, onlar da aynı şeyi gösterdi yani biz kazı çalışmalarına devam ediyoruz ve yüzde 99'u da aşarak artık yüzde 100 Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesini bulduğumuzu söylüyoruz' dedi.

Prof. Dr. Ali Uzay Peker, Zigetvar Kanuni Sultan Süleyman Türbe Palankası Kazı ve Araştırmalarına ilişkin, "Buranın bir Osmanlı yerleşkesi olduğuna dair hiçbir şüphemiz yok, mimari planlar daha evvel var olan çizimlerle teyit edildi, onlar da aynı şeyi gösterdi yani biz kazı çalışmalarına devam ediyoruz ve yüzde 99'u da aşarak artık yüzde 100 Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesini bulduğumuzu söylüyoruz" dedi.
ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Zigetvar Kanuni Sultan Süleyman Türbe Palankası Kazı ve Araştırmalar' sempozyumunda projenin Türk Ekibi Başkanı Prof. Dr. Ali Uzay Peker, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kanuni'nin Zigetvar'daki türbe palankasını 2012-2013 yıllarından beri araştırıyoruz. Önce Macarlar bir ekip olarak başladılar arkasından biz de dahil olduk. TİKA ve Macar Hükümeti destekliyor bu projeyi. 2015 yılından itibaren kazılara dahil olduk ve çok önemli veriler ortaya çıktı. Zigetvar'ın biraz dışında 1 saatlik bir mesafede 'Üzüm Tepesi' adı verilen bir yükselti üzerinde Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesini bulduk. Yanında cami ve tekkesini, bir külliye olarak, yani bir palanka, ahşap bir savunma duvarının içinde ortaya çıktı. Evliya Çelebi zaten bu yapıdan bahsediyor, hatta yanında sonradan bir kasaba kurulduğunu söylüyor. O kasabaya daha ulaşamadık tabii, çünkü kazıların ikinci aşaması tamamlandı. Üçüncü aşama inşallah bu sene yazın yapılacak. Türbenin ortaya çıkmasından sonra cami de ortaya çıktı, tekkenin de yarısını bulduk. Şimdi palanka duvarlarının en azından bir kısmını çıkarabilirsek ve tekkenin kalan kısmını tamamlayabilirsek Kanuni'nin külliyesi genel olarak ortaya çıkmış olacak. Yakın bir zamanda ama türbe zaten çıktı içinde hatta eşkıya çukur dediğimiz Kanuni Sultan Süleyman'ın iç organlarının altın bir kaba konduğu söylenen yerde yapılan bir kazı çukuru keşfedildi. Orada da mimari parçalar bulduk. Bunlar aracılığıyla aslında 16. yüzyılda türbeye ait mimari parçalar olduğu ile ilgili bazı görüşlerimiz var, yani elimizdeki kanıtlar özgün 17. yüzyıldan görsel malzeme, daha sonra tapu kayıtları ve başka birçok kanıt zaten burasının Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesi olduğunu göstermişti, arkeolojik kazılar bunu teyit etti" şeklinde konuştu.

"BURANIN BİR OSMANLI YERLEŞKESİ OLDUĞUNA DAİR HİÇBİR ŞÜPHEMİZ YOK"
Kazıların bu yaz Ağustos-Eylül aylarında tekrar başlayacağını bildiren Prof. Dr. Peker, "Tekkenin kalan kısmını ortaya çıkarmayı düşünüyoruz ve dolayısıyla türbe, tekke, cami arasındaki mimari ilişkileri görmüş olacağız. Çeşitli küçük buluntular da var elimizde. Osmanlı sikkeleri, kama, bıçak, seramik parçaları, şömine parçaları gibi buluntular da var. Bunlar zaten burasının Osmanlı yerleşkesi olduğunu kanıtladı. Dolayısıyla artı mimari planlar daha evvel var olan çizimlerle teyit edildi, onlar da aynı şeyi gösterdi. Yani biz kazı çalışmalarına devam ediyoruz ve yüzde 99'u da aşarak artık yüzde 100 Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesini bulduğumuzu söylüyoruz" ifadelerini kullandı.
(Goncagül Özcan - Burak Altun / İHA)

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