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Yüz binlerce kişiye emeklilik müjdesi! 3 ayınız var
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Yüz binlerce kişiye emeklilik müjdesi! 3 ayınız var

Daha önce borcu bulunduğu için günleri silinen Bağ-Kur’lular bu primlerini yeniden canlandırarak emeklilik imkânı yakalayabiliyor. Peki bu fırsattan nasıl yararlanılır? Yeniden emeklilik için belli bir süre var mı?

Yüz binlerce Bağ-Kur'luya müjde! Silinen ve dondurulan hizmet günlerini yeniden emeklilik hesabına katmak mümkün. Bunun için önce SGK'ya başvurmak sonrada borcu 3 ay içinde ödemek zorundasınız. 

Milyonlarca vatandaş önceki gün Meclis'ten geçen yeniden yapılandırma yasası ile rahat nefes alacak. Yasa prim borcu olanları da vergi borcu olanları da kapsıyor. Daha önce çeşitli tarihlerde çıkarılan yasalarla Bağ-Kurlular'ın birikmiş prim borçları silinmiş, dolayısıyla hizmet süreleri de dondurulmuştu. Yani emeklilik hesabında kullanılamayacak duruma gelmişti. Son olarak 2015'te çıkarılan torba kanun ile Bağ-Kur prim borcu 12 ay ve daha fazla olanların bu borçları silinmiş ve hizmetleri dondurulmuştu.

TALEP ETMEK GEREKİYOR

Sabah'tan Faruk Erdem'in yazısına göre bu borçlardan kurtulan vatandaşlar çalışmaya ve prim ödemeye devam ettiler. Biriken primlerini ise şimdi emeklilik hesabında kullanabiliyorlar. Ancak eğer eksik primleri varsa onlar için bir fırsat var. Daha önce silinen ve dondurulan hizmet günlerini yeniden canlandırarak (ihya) emeklilik hesabına katabiliyorlar. Böylece ödedikleri süre kadar beklemeden emekli olabiliyorlar. Bu işlem için hak sahiplerinin dilekçe ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurması gerekiyor. Bu başvuru sonrasında borç tutarı hesaplanıp tebliğ ediliyor. Ödemeyi 3 ay içinde yapmak zorundasınız. Bu süre içinde borcun tamamını ödediğinizde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendiriliyor. Yani emeklilik hesabınızda prim günlerinize ekleniyor. Burada dikkat edilmesi gereken konu durdurulan sürenin tamamının ödenme zorunluluğunun olması. Yani daha az süreye ihtiyacınız olsa da ihyada sürenin tamamını ödüyorsunuz.

Eğer 3 ay içinde ödeme yapmazsanız ihya talebiniz iptal oluyor. Tabi çıkartılan borç da ortadan kalkıyor. Ancak daha yeniden ihya talebinde bulunma ve o tarihteki ücretler üzerinden ödeme hakkınız var.

NASIL HESAPLANIR?

Hesaplama başvurduğunuz tarihteki asgari prime esas kazanç üzerinden yapılıyor. Dondurduğunuz süreyi günlük prim miktarı ile çarpıp bunun yüzde 34.5'lik kısmını ödüyorsunuz. Örneğin, Bağ-Kur'lu esnaf Ali Bey'in 18 ay dondurulmuş süresi bulunuyor. Bu yıl müracaat ettiğinde hesaplamada kullanılacak asgari ücret 1.777.50 TL olacaktır. Buna göre Ali Bey'in 18 ay için ödeyeceği tutar şöyle hesaplanacaktır: 18 X 1.777.5 X % 34.5 = 11.038 TL

Ali Bey'in tarım Bağ-Kur'lu olması durumunda ise ödeyeceği miktar biraz daha az olacak. Bu yıl için hesaplama 24 günden yapılacak. Burada ise hesaplama şöyle şu şekilde oluyor:

18 X 1.777,5 X % 34.5 X 24/30 = 8.830 TL

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