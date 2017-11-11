11.11.2017 20:12 Yüz binlerce Filistinli Arafat'ı andı

Filistin Devlet Başkanı ve Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat, vefatının 13. yılında yüzbinlerce Filistinli tarafından anıldı. Gazze'de sokaklara dökülen Filistinliler efsane lider Arafat için düzenlenen törende meydanlara çıktı. Filistin Devlet Başkanı ve Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat, vefatının 13. yılında yüzbinlerce Filistinli tarafından anıldı. Gazze'de sokaklara dökülen Filistinliler efsane lider Arafat için düzenlenen törende meydanlara çıktı.

Anma programına video konferans yöntemiyle katılan Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, iki devletli çözümün tehlikede olduğunun altını çizerek uzlaşma çalışmalarının sürdüğünü, Batı Şeria ve Gazze'nin birleştirilmesinin Filistinliler için bir fırsat olduğunu söyledi. Abbas, "Filistinlilerin uzlaşma çalışmalarını sürdürüyoruz. Tek otorite altında birleşinceye, tek kanun ve tek meşru silahaltında birleşinceye kadar çalışacağız" ifadesini kullanarak "Tek hükümet altında bütün zorlukların üstesinden geleceğiz. Bu bize daha iyi bir gelecek sağlayacak. Yakında yeniden görüşürüz" dedi.

İsrail'in ortaya çıkardığı zorluklara, işgale ve yerleşim yerleri açmasına rağmen kendisinin yine de barışa inandığını belirten Abbas, "Dünya genelindeki bütün dostlarıma, İsrail'in işgaline ve ortaya çıkardığı engeller ve bölücülüğe ve koloni yerleşimcilerine rağmen biz hale barış kültürüne bağlı olduğumuzu, bölgede ve dünyada teröre karşı savaşmaya bağlı kaldığımızı söylemek istiyorum. Uluslararası kararlar, Arap Barış Girişimi ve Doğu Kudüs'ün başkent olduğu 1967 sınırlarına dayalı iki devletli bir barışa ulaşmak için ABD Başkanı Trump ve ilgili uluslararası kuruluşlarla birlikte çalışıyoruz" diye konuştu.

Dünya hükümetlerine iki devletli bir çözümü desteklemeleri ve Filistin'i tanıma çağrısını tekrarlayan Abbas, Yaser Arafat'ın yolunda yürüyen gençlere Filistinli tarafların yakında Kahire'ye giderek Filistin'in bölünmüşlüğünü sona erdireceklerini belirtti.

Gazze Şeridi'nin liderlerinden biri olan Muşir al-Tala, Yaser Arafat'ın her Filistinli için bir iftihar vesilesi olduğunu ve Filistin meselesini dünyanın önde gelen meseleleri arasına koyduğunu söyledi.

(Muhammed Rabah/İHA)

