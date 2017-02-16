16.02.2017 14:53 Yuvalarına kavuşacakları günü bekliyorlar

Atatürk Havalimanı'nda 3 valiz içerisinde yakalanan yaklaşık 4 bin su kaplumbağası, yeni yuvalarına kavuşacakları günü bir pet shopta bekliyor. Atatürk Havalimanı'nda 3 valiz içerisinde yakalanan yaklaşık 4 bin su kaplumbağası, yeni yuvalarına kavuşacakları günü bir pet shopta bekliyor.

Geçtiğimiz günlerde Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Atatürk Havalimanı'nda 3 valizde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi sonucu yaklaşık 4 bin su kaplumbağası ele geçirilmişti. Lübnan'dan kalktığı belirtilen ve Atatürk Havalimanı'na inen yolcu uçağında bulunan bagajların X-ray görüntülerinin incelenmesiyle şahıslar kıskıvrak yakalanarak, bulunan yaklaşık 4 bin kaplumbağaya el konulmuştu. Ardından su kaplumbağaları incelenmesi için Orman ve Su İşleri Bakanlığı İstanbul Şube Müdürlüğüne teslim edilmişti. İncelemeler sonrasında su kaplumbağaları ekipler tarafından hijyen ve gerekli koşullara uygunluğu tespit edilen bir pet shop mağazasına götürüldü. Valizlerde oksijensiz bırakılan su kaplumbağalarının geçici olarak kaldıkları pet shop mağazasında veterinerler tarafından tedavileri sürdürülüyor. Yaklaşık 4 bin su kaplumbağasının tedavilerinin ardından Florya'da bulunan İstanbul Akvaryumu'na götürülmesi planlanıyor. Tedavileri ve hukuki işlemler bitene kadar ise su kaplumbağaları Güngören'deki petshop mağazasında kalacaklar.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1'inci Bölge Müdürü Osman Demirel, ele geçirilen kaplumbağaların istilacı bir tür olup, bulundukları ortamdaki bazı canlı türlerini tehdit ettiğini belirterek, 2015 yılından bu yana Türkiye'ye girişlerinin yasaklandığını söyledi. Atatürk Havalimanı yetkililerinden ihbar aldıklarını dile getiren Demirel, "3 yabancı uyruklu şahsın bavulları içerisinde kırmızı yanaklı su kaplumbağaları getirdiğini öğrendik. 3 bavul içerisinde toplam 4 bin tane kırmızı yanaklı su kaplumbağası var. Bu kaplumbağaları en yakın tanıdıkları pet shop mağazasına getiriyorlar. Florya'da bulunan akvaryumun yetkilileri ile görüşüldü ve bu kaplumbağaları kabul edeceklerini söylediler. Şimdilik bizde Florya akvaryumunu belirledik. Bu hayvanlar istilacı bir tür, sulak ortama bırakıldığı zaman hızlı derecede çoğalıyorlar. Bulundukları ortamdaki diğer canlı türlerini tehdit ediyorlar. Bazı türlerin o ortamdaki neslinin tükenmesine kadar varan olumsuz sonuçları söz konusu" şeklinde konuştu.



"HER BİR ŞAHIS İÇİN 4 BİN 590 TÜRK LİRASI İDARİ PARA CEZASI UYGULAYACAĞIZ"

Kaplumbağaların taşıdıkları patojen nedeni ile bazı çocuklara hastalık bulaştırdığının tespit edildiğini dile getiren Demirel, "TÜBİTAK 2015 yılının içerisinde kaplumbağaların ülkemize girişinin yasaklanmasını talep eden bir rapor hazırlıyor. Biz de uygulayıcı bir birim olarak bu kararı 2015 yılından buyana uyguluyoruz. 3 kişi ayrı ayrı getirmiş oldukları için her bir şahıs için parasal üst limit sınırı olan 4 bin 590 Türk Lirası idari para cezası uygulayacağız" diye konuştu.



"NEFES ALMA PROBLEMLERİ VAR"

Hayvanların geçici olarak tutulduğu pet shopun yetkilisi Zekeriya Çevik, "Hayvanlar bavulda geldikleri için oksijen yetersizlikleri oldu. Nefes alma problemleri var, veteriner arkadaş yardımı ile bu sorunlar gideriliyor. Hayvanlar Florya'da bulunan akvaryuma teslim edilerek bakımlarına onlar devam edecekler. 2015 yılına kadar bu hayvanlar zaten sertifikalı geliyordu. Evlerinde bunları besleyen insanlar hiçbir zaman tereddütte kapılmasın, bunlar sertifikalı ve kontrol altında. 2015 yılından sonra gelenlerde kontrol yok. Piyasa şartlarında tanesi 15 ile 20 Türk lirası arası değişen fiyatlara satılıyor" dedi.

Edinilen bilgiye göre Varış Öncesi Yolcu Bildirim Sistemi üzerinden bagaj sahiplerinin kimlikleri belirlenerek, hayvan kaçakçılığı yapan 3 şahıs yakalandı. Şahıslar hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

(Ahmet Faruk Sarıkoç - Hasibe Karadağ / İHA)

