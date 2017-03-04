Yusufeli'nin yeni yerlelşim yeri çalışmalarında sona yaklaşıldı

DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğü tarafından, yapımı devam eden Yusufeli Barajı nedeni ile sular altında kalacak olan Artvin'in Yusufeli ilçesi yeni yerleşim yeri çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğü tarafından, yapımı devam eden Yusufeli Barajı nedeni ile sular altında kalacak olan Artvin'in Yusufeli ilçesi yeni yerleşim yeri çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Alt yapı çalışmalarının yüzde 80 tamamlandığı Artvin Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerinde bugüne kadar toplam 8 milyon 50 bin metre kare kazı yapılırken, 6 milyon metre küp alanda ise dolgu işlemi gerçekleştirildi.

DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürü Celal Tokalak, Yusufeli ilçesi yeniden yerleşim yeri altyapı inşaatını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyareti sırasında Tokalak'a Bölge Müdür Yardımcısı Turan Karagöz, Şube Müdürü Okan Şahin Cezlan ve müteahhit firma yetkilileri de eşlik etti.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)