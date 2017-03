Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesi uzatıldı

Trabzonspor Kulübü, genç oyuncusu Yusuf Yazıcı'nın 2020 yılına kadar olan sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı. Bordo-mavili kulüp, Yusuf Yazıcı'nın ardından Okay Yokuşlu ve Esteban ile de sözleşme uzatacak.

Trabzonspor Kulübü, genç oyuncusu Yusuf Yazıcı'nın 2020 yılına kadar olan sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı. Bordo-mavili kulüp, Yusuf Yazıcı'nın ardından Okay Yokuşlu ve Esteban ile de sözleşme uzatacak.

Trabzonspor alt yapısından yetişen ve geçen sezon Teknik Direktör Sadi Tekelioğlu tarafından A takıma çıkartılan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda sergilediği performans ile bordo-mavili takımın vazgeçilmez oyuncuları arasına girdi. Mehmet Ekici'nin kadro dışı kalmasının ardından forma şansı bulan ve formayı bırakmayan genç yetenek, bordo-mavili kulüple 2020 yılına kadar olan sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı. Trabzonspor'un genç oyuncuyla daha uzun süreli bir sözleşme imzalama arzusu ise Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kurallarına takıldı. Kurallara göre bir kulüp bir oyuncu ile en fazla 5 yıllık sözleşme yapabiliyor. Bordo-mavililerin yapılacak olan işlemlerin ardından anlaşmayı Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirmesi bekleniyor.



SIRADA OKAY VE ESTEBAN VAR

Geleceğin kadrosunu kurmak isteyen Trabzonspor yönetimi, Yusuf Yazıcı'nın ardından Okay Yokuşlu ve Estaban'nın da sözleşmelerini uzatmak istiyor. Bordo-mavili kulüple 2018 yılında sözleşmesi sona erecek olan Okay Yokuşlu ile Trabzonspor yönetimi arasında görüşmelerin sürdüğü ve tarafların anlaşmaya yakın oldukları belirtildi. Bordo-mavili takımın genç yıldızı Okay Yokuşlu'da Karadeniz ekibinde kalmak istediğini yönetime ilettiği belirtildi. Karadeniz ekibi kaleci Esteban'ın da sözleşmesini uzatmak istiyor. Sezon sonunda Trabzonspor ile sözleşmesi sona erecek olan Kosta Rikalı kaleci ile görüşmelerini sürdüren bordo-mavililer önümüzdeki günlerde bu oyuncuyla sözleşmesini uzatmayı planlıyor.

(Gökmen Şahin / İHA)