Yusuf Karul ikinci klip için kamera karşısında

Arabesk-fantezi müziğe yeni bir soluk getirme iddiasıyla yola çıkan Yusuf Karul, albümüne ismini veren şarkı 'Bırakma Beni'yi kliplendirmek için kamera karşısına geçti.

Arabesk-fantezi müziğe yeni bir soluk getirme iddiasıyla yola çıkan Yusuf Karul, albümüne ismini veren şarkı 'Bırakma Beni'yi kliplendirmek için kamera karşısına geçti.

Şahin Özer Müzik etiketli ilk albümünün çıkış şarkısı İstanbul'la büyük bir beğeni toplayan ve hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaşan Yusuf Karul, sevenlerinden gelen talepleri dikkate alarak ikinci klip için 'Bırakma Beni'de karar kaldı. Ardından hazırlıklar başladı. Klip için ünlü yönetmen Yekta Özbilen'le anlaşıldı. Ardından Özbilen Sapanca'da 'motor' dedi. Yusuf Karul'a klipte ise Ukraynalı manken Dasha Kumova eşlik etti.

Çekimlerin devam ettiği, klibin kısa süre içinde ekranlarda olacağı öğrenildi.

