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Yusuf Halaçoğlu ve Ümit Özdağ'ın toplantısında şok protesto!
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Yusuf Halaçoğlu ve Ümit Özdağ'ın toplantısında şok protesto!

MHP'li Yusuf Halaçoğlu ve Bağımsız milletvekili Ümit Özdağ, konuşma yaptıkları salonda protesto edildi

Bağımsız milletvekili Ümit Özdağ ile MHP milletvekili Yusuf Halaçoğlu Mersin'in Silifke ilçesindeki bir düğün salonunda konuşma yapmak üzere bekledikleri sırada salon bir grup tarafından basıldı.

"Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganları atan grup, sahnedeki masa ve sandalyeleri dağıtırken, bir kişi ise kürsüdeki mikrofonu ele geçirerek, "Yaptığınız bu hareketi açıklayın bize?" diye bağırdı.

Grup partili ve güvenlik görevlileri tarafından salondan yaka paça çıkartıldıktan sonra toplantı devam etti. Özdağ ve Halaçoğlu yaşananları oturdukları koltuklardan izledi.

Gaziantep bağımsız milletvekili Ümit Özdağ ile MHP milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu'nun Mersin'de ilk durağı Anamur İlçesi oldu. Anamur sokaklarında kadınlara çiçek dağıtıp, kadınlar gününü kutlayan iki milletvekili daha sonra Anamur Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferansa katıldı.

Burada konuşan Ümit Özdağ, Başbakan Binali Yıldırım'ın da anayasa değişikliği referandumunda 'Hayır' oyu kullanacağını öne sürerek, "Hayır çıkarsa ne olacak? Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak kalacak. Binali Yıldırım? Ben ve arkadaşlarım, Binali Yıldırım başbakan kalsın diye dolaşıyoruz. O da 'bana gerek yok' diye Türkiye'yi dolaşıyor. Bak, biz seni Başbakan olarak tutmak için çırpınıyoruz. Arkadaşlar ben eminim Binali Yıldırım 'Hayır' verecek. Muhtemelen Erdoğan da bundan şüpheleniyor" dedi.

İkilinin bir sonraki durağı Mersin'in silifke ilçesi oldu. Burada da esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Bağımsız milletvekili Ümit Özdağ ile MHP milletvekili Yusuf Halaçoğlu daha sonra bir düğün salonunda düzenlenen konferansa katıldı.

Konferansın açılış konuşması yapılırken salon "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganı atan yaklaşık 50 kişi tarafından basıldı. kürsünün bulunduğu sahneye çıkan kişiler burada masa ve sandalyeleri atarak sloganlarını sürdürdü.

Bu sırada kürsüdeki mikrofonu alan bir kişi, "Yaptığınız bu hareketi açıklayın bize?" diye bağırdı. Salonu basan kişiler konferansa katılanlar ve sivil polisler tarafından dışarı çıkarıldıktan sonra toplantı devam etti.

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