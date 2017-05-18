Yusuf Güney, içindeki ukdeyi anlattı

Ünlü pop sanatçısı Yusuf Güney, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde öğrencileri coşturdu. Yusuf Güney, üniversitede okuyamamasının içinde ukde olarak kaldığını söyledi.

Ünlü pop sanatçısı Yusuf Güney, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde öğrencileri coşturdu. Yusuf Güney, üniversitede okuyamamasının içinde ukde olarak kaldığını söyledi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde 6 bin öğrenci kep atarak mezuniyet heyecanı yaşadı. Taşlıçiftlik Yerleşkesi Stadyumunda yapılan mezuniyet töreninde konuşma yapan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, 25 yılda 60 bin öğrencinin mezun olduğunu, bu eğitim ve öğretim yılında ise 6 bin öğrencinin mezun ettiklerini belirtti. Protokol konuşmalarının ardından üniversiteyi derece ile bitiren öğrencilere belgeleri verildi. Öğrenciler programın sonunda kep atarak mezuniyet heyecanı yaşadı.

Mezuniyet töreni sonrasında ünlü pop sanatçısı Yusuf Güney konser verdi. Stadyumda düzenlenen konser alanına korumalar arasında girdi. Sevilen parçaları seslendiren Güney'e öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Üniversitelere mezuniyet törenlerine gittiğinde öğrencilere imrendiğini ifade eden Güney, "Ben üniversite okuyamadım o yüzden içimde kaldı. Kolej okudum bitti ondan sonra iş hayatına atıldım" diye konuştu. Güney'e günün anısına Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ceviz sandık hediye etti.

Mezuniyet törenine Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Hüseyin Yayman başta olmak üzere üst düzel protokol de katıldı.

(Nurhan İçmez/İHA)