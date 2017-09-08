08.09.2017 21:26 Yusuf Erdoğan formayı giydi

Bursaspor'un transferin son gününde Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Yusuf Erdoğan, yeni takımının formasıyla poz verdi. Yusuf için yarın saat 14.00'de imza töreni düzenleneceği açıklandı. Bursaspor'un transferin son gününde Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Yusuf Erdoğan, yeni takımının formasıyla poz verdi. Yusuf için yarın saat 14.00'de imza töreni düzenleneceği açıklandı.

Yeşil-beyazlı kulübün bir süredir görüşme halinde olduğu ve dün akşam her konuda anlaşma sağladığı 25 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan, sabah saatlerinde Trabzon'dan ayrılarak Bursa'ya gelmişti. Özlüce Tesisleri'nde yapılan son görüşmelerin ardından 3 yıllık resmi sözleşme imza atan Erdoğan, yeni takımının formasıyla da poz verdi. 25 yaşındaki oyuncu için yarın saat 14.00'de imza töreni düzenleneceği açıklandı.

(Mesut Alan / İHA)

