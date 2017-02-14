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Yusuf Erdoğan: Daha farklı bir Trabzonspor izleteceğiz
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Yusuf Erdoğan: Daha farklı bir Trabzonspor izleteceğiz

Trabzonspor'un en skorer oyuncusu olan Yusuf Erdoğan, bundan sonra daha farklı bir Trabzonspor izleteceklerini söyledi.

Trabzonspor'un en skorer oyuncusu olan Yusuf Erdoğan, bundan sonra daha farklı bir Trabzonspor izleteceklerini söyledi.
Trabzonspor'da 4. sezonunu geçiren Yusuf Erdoğan, son haftalarda performansında düşüklük yaşasa da takımın en skorer oyuncusu konumunda. Bordo-mavililerin bu sezon oynadığı 20 lig maçının 19'unda görev yapan ve 964 dakika sahada kalan Yusuf, 4 golle takımın en golcü oyuncusu konumunda.
Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Yusuf Erdoğan, Osmanlıspor deplasmanından galip ayrılarak kritik bir virajı geçtiklerini belirterek, "Uzun zamandır seri galibiyetler alamıyorduk. Osmanlıspor deplasmanı bizim için kritik bir virajdı. Güzel bir seri yakaladık ve bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Gelecek için de aldığımız galibiyetler bizim için güzel bir ışık oldu. Takım olarak bazı şeyleri oturttuğumuzu düşünüyorum. Bundan sonra daha farklı bir Trabzonspor izlettireceğimizi bekliyorum" dedi.
(Gökmen Şahin / İHA)
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