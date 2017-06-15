Yürüyüşün ilk günü tamamlandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Adalet yürüyüşümüzün birinci etabını tamamladık. Yorgun değiliz, kararlıyız. Endişeli değiliz. Umarım hedefe ulaşırız. Zaman zaman yolda provokatif eylemler de oldu ama tahriklere kapılmadık, kapılmayacağız' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet yürüyüşümüzün birinci etabını tamamladık. Yorgun değiliz, kararlıyız. Endişeli değiliz. Umarım hedefe ulaşırız. Zaman zaman yolda provokatif eylemler de oldu ama tahriklere kapılmadık, kapılmayacağız" dedi.

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından bugün Ankara Güvenpark'tan İstanbul'a başlatılan yürüyüşün ilk günü sona erdi. Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin ilk günkü yürüyüşü Batıkent Hipodromu'nda sonlandı. Kılıçdaroğlu ve partililer Güvenpark'tan Hipodrom'a kadar olan yaklaşık 20 kilometrelik yolu 5 saatte yürüdü. Hipodrom'da yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu, "Adalet yürüyüşümüzün birinci etabını tamamladık. Yorgun değiliz, kararlıyız. Endişeli değiliz. Umarım hedefe ulaşırız. Zaman zaman yolda provokatif eylemler de oldu ama tahriklere kapılmadık, kapılmayacağız. Biz haklıyız adalet için yürüyoruz, yürümeye devam edeceğiz. Gün gelecek bugün adaletsizliği yaratanlar için de adalet geçerli bir kavram olacak. Onlara da adalet lazım olacak. Biz onlar adaletsiz yargılandıkları zaman yine yollarda olacağız. Adalet bu ülkede yaşayan 80 milyon vatandaşın hak ettiği bir olgudur. Dolayısıyla kararlılıkla, azimle yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.



"TÜRKİYE'DE DEMOKRASİ YOK"

Kılıçdaroğlu, gün boyu kendisini takip eden basın mensuplarına yönelik ise şunları söyledi:

"Sizler de bizi izlediniz, umarım yorulmamışsınızdır. Belki sizin de gazetecilik hayatınıza renkli bir sayfa olarak bu yürüyüşümüz geçer. Adalet bizim için geçerli, sizin için de geçerli. Özellikle sizin arkadaşlarınız hapiste. Bir ara uçakta seyahat ederken Meclis Başkanına şunu söylemiştim, '150'nin üstünde gazetecinin hapiste olduğu bir ülkede siz demokrasiyi dünyaya anlatamazsınız.' Gerçekten de demokrasiyi dünyaya anlatamazlar. Çünkü dünyada bilinen bir gerçek Türkiye'de demokrasi yok. Bu yürüyüşümüzü ayrıca uluslararası yayın organlarının da çok geniş bir şekilde verdiklerini söylediler. Bizim televizyonlarımız da geniş şekilde vermiş. Bütün gazeteci arkadaşlarıma verdikleri destek için yürekten teşekkür ediyorum."



"DİĞER İLLERDE, İLÇELERDE ADALET YÜRÜYÜŞLERİ OLURSA MUTLULUK DUYARIZ "

"Bu yürüyüşümüz bir şenlik aslında" diyen Kılıçdaroğlu, "Adalet arıyoruz. Endişeli değiliz. Yolda gelirken gençlerimiz slogan attılar, alkışladılar. Bir şenlik, bahar havası içinde yürüyüşümüzü yaptık. Diğer illerde de elbette olacaktır. Olması da gerekiyor. Adalet kim için geçerli? Bizim için hepimiz için geçerli bir kavram. Dolayısıyla diğer illerde, ilçelerde adalet yürüyüşleri olursa mutluluk duyarız tabi. Akşam burada konaklayacağız. Elbette arkadaşlar bir araya geldiler. Konuşacaklar, fıkra anlatacaklar, öyküler anlatacaklar, başlarından geçen hikayeleri anlatacaklar. Şenlikli bir akşam olacak. Ben de arkadaşlarımla beraber olacağım" ifadelerini kullandı.

