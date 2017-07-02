Yürüyüşün 18. gününde ilk mola

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 07.30'da başladığı 'Adalet Yürüyüşü'nün 18'inci gününde ilk molasını verdi. Mola öncesi yürüyüşe destek veren vatandaşlar, Kılıçdaroğlu'nun yoluna köprü üzerinden gül döktü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 07.30'da başladığı "Adalet Yürüyüşü"nün 18'inci gününde ilk molasını verdi. Mola öncesi yürüyüşe destek veren vatandaşlar, Kılıçdaroğlu'nun yoluna köprü üzerinden gül döktü. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı "Adalet Yürüyüşü"nün 18. gününde yürümeye devam ediyor. 18'inci günde yürüyüşüne saat 07.30'da başlayan Kılıçdaroğlu, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan Esentepe Meydanı'nda mola verdi. Öte yandan, Adapazarı ilçesi Dörtyol mevkiinde köprü üzerinden vatandaşlar Kılıçdaroğlunun yoluna güller döktü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu harekete alkış ile karşılık verdi. (Burak Can Tokyürek - Remzi Şimşek / İHA)
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