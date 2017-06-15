'Yürüyüşümüz adalet gelinceye kadar devam edecek'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Biz gerginlik, kavga istemiyoruz. Biz birlikte beraber, huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bizim yürüyüşümüz bu ülkeye adalet gelinceye kadar devam edecek' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz gerginlik, kavga istemiyoruz. Biz birlikte beraber, huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bizim yürüyüşümüz bu ülkeye adalet gelinceye kadar devam edecek" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Güvenpark'tan başlatılacak 'Adalet Yürüyüşü' öncesinde Çukurambar'daki evinin önünde bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Adalet yürüyüşünü başlatıyoruz, bugün yürüyeceğim. Umuyorum vicdanları sağır olanlar bu yürüyüşün anlamını kavrarlar. Bizim sesimize, bizim sözümüze kulak verirler. Biz gerginlik, kavga istemiyoruz. Biz birlikte beraber, huzur içinde yaşamak istiyoruz. Biz mahkemelerde gazeteciler istemiyoruz, hapishanelerde gazeteciler istemiyoruz. Biz hapishanelerde öğretim üyeleri istemiyoruz. Bunlar bize acı veriyor. Bu acıyı sonlandırmamız gerekiyor. Söylemiştim eğer 'bir bedel ödemek gerekiyorsa o bedeli önce ben ödeyeceğim' diye. Şimdi yürüyeceğim İstanbul'a kadar. Bu son olmayacak. Bizim yürüyüşümüz bu ülkeye adalet gelinceye kadar devam edecek" ifadelerini kullandı.

