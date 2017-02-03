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Yürüyerek gitti felç oldu çıktı
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Yürüyerek gitti felç oldu çıktı

İstanbul'da diz protezi için ameliyat olan Sıdıka Bekiroğlu, felç oldu. Yürüyerek gittiği hastaneden felç olup çıkan 61 yaşındaki Bekiroğlu'nun belden aşağısı tutmuyor.

İstanbul'da diz protezi için ameliyat olan Sıdıka Bekiroğlu, felç oldu. Yürüyerek gittiği hastaneden felç olup çıkan 61 yaşındaki Bekiroğlu'nun belden aşağısı tutmuyor.
61 yaşındaki Sıdıka Bekiroğlu, 29 Nisan'da sol diz protezi ameliyatı için gittiği bir özel hastaneden iddiaya göre anestezi sırasında uygulanan iğneler yüzünden felç kaldı. Yaklaşık 10 aydır yatağa bağlı biçimde hayatını sürdüren Sıdıka Bekiroğlu, hastane masraflarını karşılamak için oğlunun arabasını sattığını ve hastaneden hiçbir şekilde yardım görmediklerini belirtti. Öte yandan ameliyat için belirtilen anestezi doktoru ile ameliyata giren doktorun farklı olduğunu, anestezi sırasında beline yapılan iğnelerden dolayı da felçli kaldığını belirten Bekiroğlu, ameliyattan sonra yüzde 88 engelli hale geldi. Belden aşağısı tutmayan Bekiroğlu, "Ben bu hastaneye yürüyerek girdim, sedyeyle çıktım" dedi.

"HASTANEYE YÜRÜYEREK GİRDİM, SEDYEYLE ÇIKTIM"
Felç kalmasına anestezi doktorunun sebebiyet verdiğini iddia eden Sıdıka Bekiroğlu, "Beni akşam 7'de ameliyata götürdüler, ameliyathanenin içerisinde kavgalı gürültülü bir durum vardı. Beni yatırdılar ve sonra doktor defalarca iğne yaptı bana. Bana anestezi doktorunu erkek dediler ama ben ayak seslerinden kadın olduğunu anladım. Ben de 'doktor hanım eğer olmuyorsa narkoz verin canım çok yandı' dedim. Bunun üzerine 'sen mi doktorsun ben mi' diyerek beni azarladı. Ameliyata almışlar beni kalktığımda çocuklarım yanımdaydı ve onlara 'bu doktor beni öldürdü' demişim. Kendime geldiğimde belimden aşağısı tutmuyordu. Doktorlar da baktılar ki felç olmuşum. Benim durumum yok, oğlum arabasını sattı masrafları karşılamak için. Ben bu hastaneye yürüyerek girdim, sedyeyle çıktım" diye konuştu.

"BİZİ OYALAMASALARDI ANNEM AYAĞA KALKABİLİRDİ"
Annesinin psikolojik acılar çektiğini de kaydeden oğlu Metin Bekiroğlu, "Buradaki sıkıntı annemi gören ile ameliyata giren anestezi doktorunun farklı olması. Ameliyat esnasında da anneme 20 defa iğne girişi olmuş bunu biz saydık. Daha sonra da hastanın rızası alınmadan hala işleme devam ediliyor. Sen misin doktor ben miyim sorusunun cevabı da annemin şu anki durumudur aslında. Ameliyatı gerçekleştiren anestezi doktoru ve diğer doktorlar oluşan durumun basit bir ödem olduğunu ve kortizon tedavisi ile geçeceğini hastanın yüzde yüz iyileşeceğini söylediler. Hastane yapılması gerekenleri yapmayınca kendimiz de arayış içerisine girdik. Biz daha sonra Bakırköy Nöroloji Merkezi'ne gidince felç durumunun iğnelerden kaynaklanan kanamalardan olduğunu söylediler. Eğer bizi çeşitli bahanelerle oyalamasalardı annemin ayağa kalkma ihtimali vardı. Davada açtık konuyla ilgili. Annem fiziksel acılarının yanı sıra psikolojik acılar da çekiyor" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı'nın ulaştığı hastane yetkilileri o dönem görev yapan başhekim ve ameliyatı gerçekleştiren doktorun hastanelerinden ayrıldığını söyledi. O dönem hastanede görevli başhekim ise konuşmak istemediğini söyledi.
(Harun Basat/İHA)
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