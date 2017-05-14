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Yürüyen merdiveni kullanırken ayağı sıkıştı
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Yürüyen merdiveni kullanırken ayağı sıkıştı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yürüyen merdiven arızası sonucu ayağı sıkışan bir kişi, itfaiye ve AKS ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucunda kurtarıldı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yürüyen merdiven arızası sonucu ayağı sıkışan bir kişi, itfaiye ve AKS ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucunda kurtarıldı.
Olay, gece saatlerinde Dedebaşı Mahallesi Anadolu Caddesi'nde bulunan üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 yaşındaki Hüseyin Bektaş, üst geçidi kullanarak karşı tarafa geçmek isterken, yürüyen merdivenin arıza yapması sonucu ayağı sıkıştı. Bektaş'ın yardım seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve AKS ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve AKS ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda Bektaş'ın ayağı sıkıştığı yerden kurtarıldı. Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırılan talihsiz adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
(Halil İbrahim Karabıyık / İHA)

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