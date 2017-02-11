11.02.2017 09:34 Yürüyemez denilen genci bir ayda yürüttü

Bursa'da, motosikletle geçirdiği kazada kalbi duran ve 2 yıl bitkisel hayatta kalan genç, doktoru sayesinde yürümeye başladı. Bursa'da, motosikletle geçirdiği kazada kalbi duran ve 2 yıl bitkisel hayatta kalan genç, doktoru sayesinde yürümeye başladı.

Bursa'da kuaförlük yapan Gökhan Güler (32), 6 yıl önce motosiklet kazası geçirdi. Kazada kalbi duran genç, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. 3 ay yoğun bakımda tedavi gören Gökhan Güler, 2 yıl da bitkisel hayatta kaldı. Kimseyi tanımayan genç, 2 yılın ardından bitkisel hayattan çıktı. Yatağa bağlı yaşayan Gökhan Güler, tekerlekli sandalye ve ailesinin desteğiyle yürümeye çalışsa da bir türlü eski günlerine dönemedi.

Oğullarının tedavisi için çalmadık kapı bırakmayan aile, İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde görevli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Turgay Demiray'a başvurdu. Fizik tedavi sonrası çocukları yürümeye başlayan aile, sevinç gözyaşlarına boğuldu.

Dr. Turgay Demiray, yürümesi imkansız olarak bakılan Gökhan Güler'i ayağa kaldırarak büyük bir başarıya imza attı. 4 haftalık tedaviyle kendi kendine yürümeye başlayan Gökhan Güler 6 seans daha tedavi göreceğini, tamamen iyileşip mesleğini yapmak istediğini belirtti.



"GİTMEDİĞİMİZ DOKTOR KALMADI"

Baba Abdullah Güler, "Oğlum 2011 yılında motorsiklet kazası geçirdi. Kalbi durdu ve beyni oksijensiz kaldı. 3 ay yoğun bakımda kaldı. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra 2 yıl bitkisel hayatta yaşadı. Bu esnada bizi hiç tanımıyor, hareket edemiyordu. Oğlumun yürüyebilmesi için gitmediğimiz doktor kalmadı. Kapı kapı nerede şifa bulabiliriz diye araştırmaya başladık. Dr. Turgay Demiray'ın bu tip hastaları yürüttüğünü öğrendik. Bir umutla tedaviye başladık. 4 haftalık tedavi sonunda oğlum kendi kendine yüremeye başladı. O kadar mutlu olduk ki anlatamam. İnşallah oğlum daha iyi olup mesleğini yapmaya başlayacak" dedi.

Dr. Turgay Demiray, "Gökhan bize tekerlekli sandalye ile geldi. Ailesi kollarına girerse yürüyebiliyordu. 4 haftalık tedavi safhasından geçirdik. Şimdi kimsenin desteği olmadan yürüyebiliyor. 6 haftalık bir tedavi süreci daha var, bu tedavinin sonunda daha iyi olacak" şeklinde konuştu.

Gökhan Güler ise, "2011 yılında Karacabey-Bursa yolunda motosikletle trafik kazası geçirdim. Ben hatırlamıyorum. Kalbim durmuş, beynim oksijensiz kalmış. Yıllarca süren tedavilere rağmen yürüyemiyorumdum. Şimdi çok şükür destek almadan yürüyorum" ifadelerini kaydetti.

Öte yandan yıllarca bitkisel hayatta kalan gencin kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Burak Türker / İHA)

