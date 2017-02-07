Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Yürüyemez denilen genç 6 şampiyonada madalya kazandı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Yürüyemez denilen genç 6 şampiyonada madalya kazandı

Sinir damarlarında tembelleşme oluşan ve doktorların 'yürüyemez' dediği 19 yaşındaki Hasan Çelik, yüzme sporu ile hastalığını yenerek yürümeye başladı. Yüzme ile engelleri aşan Hasan Çelik, katıldığı 6 şampiyonadan da madalya ile döndü.

Sinir damarlarında tembelleşme oluşan ve doktorların 'yürüyemez' dediği 19 yaşındaki Hasan Çelik, yüzme sporu ile hastalığını yenerek yürümeye başladı. Yüzme ile engelleri aşan Hasan Çelik, katıldığı 6 şampiyonadan da madalya ile döndü.
Gaziantepli Hasan Çelik, 13 yaşındayken yakalandığı sinir damarlarında tembelleşme hastalığıyla yatalak hale gelmeye başladı. Doktorların gittikçe yatağa bağımlı kalacak dediği Hasan Çelik, başladığı yüzme sporuyla hastalığını durdurarak yürümeye başladı. Yüzmeyi öğrenen Çelik, Türkiye genelinde katıldığı yüzme yarışmalarında 5 kez ikinciliği, bir kez de üçüncülüğü elde ederek, toplam 6 madalya kazandı.
6 yıldır yüzdüğünü söyleyen engelli Hasan Çelik 6 madalya aldığını, yüzmeyi çok sevdiğini ve yüzerek daha da iyileşeceğini söyledi.

"DOKTORLAR 'YATALAK OLUR' DEDİ"
Hasan Çelik'in annesi Meryem Çelik, yüzmeye başlamadan önce durumu kötüleşen oğlu için doktorların, giderek yatalak hale geleceğini söylediğini ifade etti. Yüzme ile birlikte oğlunun hem sağlığının hem de hayatının değiştiğini anlatan Meryem Çelik, "Oğlum 13 yaşında sinir damarlarında tembelleşme oluştu. Götürdüğüm doktorlar oğlun giderek yatağa bağımlı hale gelecek dediler. Buraya getirdiğimde üç kişiyle taşıyorduk hiç yürüyemiyordu. Yüzme sporuna başladı. Yüzmeyi çok seviyordu. Belli bir süre yüzünce baktık ki hareketlenmeye başladı. Çok şükür şimdi tek başıma oğlumu buraya getirip götürüyorum ayakları tutuyor. Oğlum Türkiye genelinde birçok yarışmaya katıldı. Bu yarışmalarda 6 madalya kazandı. Şimdi de hedefi Avrupa da şampiyonluk yaşamak ona hazırlanıyor" dedi.

"BİZE GELDİĞİNDE 4 KİŞİYLE ZOR YÜRÜYORDU"
Yüzme eğitmeni İbrahim Halil kürkçü, Hasan'ı ilk gördüklerinde 4 kişiyle zor yürüdüğünü belirterek, "Hasan Çelik buraya geldiğinde 4 kişinin yardımıyla zor yürüyordu. Doktorların söylemine göre yavaş yavaş yatalak duruma gelecekti. Biz ilk önce rehabilite ve suda egzersiz yaparak başladık. Ve Hasan'a yüzmeyi öğrettik. Bu sayede Hasan'ın yürüme becerisi gittikçe gelişti. Hastalığı da durmuş vaziyetti. Hasan şimdi Türkiye şampiyonu, hedefimiz Avrupa şampiyonluğudur" diye konuştu.
(Lider Olgun / İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
'Nerede ve kimlerle yan yana durduklarını itiraf etmeliler'
Bakan Nabi Avcı İsrail'de
Türkiye'den İsrail'e tepki! Asla kabul edilemez
Volkan Demirel'e soruşturma şoku
Çin'de ileri seviye füze tatbikatı
97 dev şirket Trump'ın yasağına karşı çıktı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Valilik az önce duyurdu! İkinci bir emre kadar yasak!
Valilik az önce duyurdu! İkinci bir emre kadar yasak!
AFAD Başkanından korkutan uyarı! Asla evlere girmeyin
AFAD Başkanından korkutan uyarı! Asla evlere girmeyin
Genar'ın referandum anketi
Genar'ın referandum anketi
Kardak'ta hareketli dakikalar bu anons yapıldı
Kardak'ta hareketli dakikalar bu anons yapıldı
Numan Kurtulmuş'tan Ahmet Türk'e: Çok geç
Numan Kurtulmuş'tan Ahmet Türk'e: Çok geç
Hükümet düğmeye bastı! 25 bin kişi alınacak
Hükümet düğmeye bastı! 25 bin kişi alınacak
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
'Nerede ve kimlerle yan yana durduklarını itiraf etmeliler'
'Nerede ve kimlerle yan yana durduklarını itiraf etmeliler'
Bakan Nabi Avcı İsrail'de
Bakan Nabi Avcı İsrail'de
Türkiye'den İsrail'e tepki! Asla kabul edilemez
Türkiye'den İsrail'e tepki! Asla kabul edilemez
Volkan Demirel'e soruşturma şoku
Volkan Demirel'e soruşturma şoku
Çin'de ileri seviye füze tatbikatı
Çin'de ileri seviye füze tatbikatı
97 dev şirket Trump'ın yasağına karşı çıktı
97 dev şirket Trump'ın yasağına karşı çıktı
FETÖ operasyonunda 10 kişi tutuklandı
FETÖ operasyonunda 10 kişi tutuklandı
Volkan Demirel hakkında soruşturma başlatıldı
Volkan Demirel hakkında soruşturma başlatıldı
Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı
Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı
Gökçek'ten Çanakkale depremi için inanılmaz iddia!
Gökçek'ten Çanakkale depremi için inanılmaz iddia!
Diriliş Ertuğrul okçuluğa olan ilgiyi artırdı
Diriliş Ertuğrul okçuluğa olan ilgiyi artırdı
Polise yumruk atan sürücüye vatandaşlardan linç girişimi
Polise yumruk atan sürücüye vatandaşlardan linç girişimi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English