Başbakan Binali Yıldırım, "O gün meydanlara inmeyenler, sokaklarda yürümeyenler şimdi Ankara'dan İstanbul'a yürüyorlar. Yürüyeceksen darbeye karşı yürüyeceksin. Adalet sokakta bulunmaz, sokakta aranmaz. Adaletin olacağı yer mahkemelerdir" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 57 milyon TL harcanarak tamamlanan Gazi ve Melikahmet Caddeleri Sokak Sağlıklaştırma ile Dicle Vadisi projelerinin birinci etapları ve restorasyonu yapılan tarihi yapıların açılışına katıldı. Sur ilçesindeki tarihi Ulucami önünde yapılan açılış töreninde konuşan Yıldırım, Başbakan olduktan sonra bir yıl içerisinde Diyarbakır'a 3'üncü kez geldiğini belirtti. Ne kadar Erzincanlıysa, o kadar da Diyarbakırlı olduğunu ifade eden Yıldırım, 780 bin kilometrekare vatan toprağının her köşesinde 81 il olarak kardeşçe sonsuza kadar birlikte yaşayacaklarını kaydetti.



"GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ MASUM İNSANLARIN İNTİKAMINI ALIYOR"

Teröre, Türkiye'nin hiçbir yerinde asla ve asla el aman vermeyeceklerine dikkat çeken Yıldırım, "İşte Diyarbakır, 4 Eylül'de buraya geldik. Arkadaşlarımızla beraber dedik ki, 'Artık yeter, terörün Diyarbakırımızı, bölgemizi, geri bırakmaya, insanımıza zarar vermesine artık müsaade etmeyeceğiz.' O gün bugün terör örgütüne sizlerin desteğiyle el aman verdirmiyoruz. Güvenlik güçlerimiz, polisimiz, jandarmamız, korucumuz saklandıkları her delikte peşlerine düşüyor ve masum insanların çocuklarının intikamını alıyor. Hatırlayın 6-7 Ekim tarihini hatırlayın. Milleti sokağa çağırdılar. Terör örgütlerine vatandaşlarımızı hedef gösterdiler. 53 masum insanın canına kast ettiler. Yasin Börü'yü öldürdüler, bir de işkence ettiler. Ama şimdi bunları yapanlar hesabını veriyor. Verecekler, çünkü hiç kimse Türkiye'nin teminatı peygamberler ve sahabeler şehri Diyarbakır'ı, güzel insanlarını dize getiremez. Biz geçen yıl buraya geldiğimizde dedik ki, 'Bu çukurları kazanlar bu çukurda kendilerini yok edecekler. Bu çukurlara onları gömeceğiz.' Gömdük mü, şimdi artık gün bunların verdiğin zararları ortadan kaldırma günüdür. Şimdi artık birlik olma, beraber olma ve birlikte Türkiye olma zamanıdır" dedi.



"TERÖRE BU TOPRAKLARDA NEFES ALDIRMAYACAĞIZ"

Diyarbakır'ın ihtiyaçlarını bildiklerine dikkat çeken Başbakan Yıldırım, "Diyarbakır'ın birinci derdi, şehri terörden temizlemek. Terörün kökünü buradan kazımak. Terörün Diyarbakır'da kökü kazıldı mı? Artık terör örgütü esnafımıza ve vatandaşlarımıza, tehdit ederek, haraç alarak, zulüm yapabiliyor mu, yapamıyor. Çünkü Türkiye cumhuriyeti DEVLETİ güçlüdür. Diyarbekirlinin yanındadır, milletin yanındadır. Yanında olmaya da devam edecek. Onlara asla bu topraklarda bir daha nefes aldırmayacağız. Diyarbakırımızın geri kalmasına, kalkınmada zaman kaybetmesine sebep olmalarına asla izin vermeyeceğiz. İhtiyacımız olan birlik, beraberlik ve kardeşliktir. İşte bu cami, (Ulucami) 639 yılından beri ayakta. Bu cami ve bu tarih bizim gurur duyduğumuzun geçmişimizdir. Bu toprakların evladı Selahattin Eyyubi ne diyor, 'Hataları affet ama ihaneti asla affetme.' İhaneti affeder miyiz, Diyarbakır ihanete geçiş vermez. Diyarbakır Türkiye'nin birliğine beraberliğine, ay-yıldızlı bayrağına her zaman sahip çıkmıştır, sahip çıkmaya devam edecek. Siz değil misiniz, 15 Temmuz'da, Cumhurbaşkanımız, 'Meydanlara inin' dediğinde, bayrağı elinize alarak, dilinizde şehadetlerle meydanları dolduran. Alçak darbecilere hak ettikleri cevabı siz vermediniz m? Allah sizden razı olsun. O gün meydanlara inmeyenler, sokaklarda yürümeyenler şimdi Ankara'dan İstanbul'a yürüyorlar. Yürüyeceksen darbeye karşı yürüyeceksin. Adalet sokakta bulunmaz, sokakta aranmaz. Adaletin olacağı yer mahkemelerdir. Adalet mülkün temelidir" diye konuştu.



"DİYARBAKIR'A 30 MİLYAR TL YATIRIM YAPTIK"

Diyarbakır'a geçtiğimiz 15 yılda 30 milyar TL yatırım yaptıklarını aktaran Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Yollarını, kavşaklarını, çevre yolunu, köprülü kavşaklarının eski halini hatırlayın. Bir de yeni haline bakın. Eylül'de geldiğimizde, 'Çukur kazanlar, yakıp yıkanlar hesabını verecek, yakılan ve yıkılan yerleri de en güzel şekilde yapacağız' demiştik. Buradan başladık. Dükkanlar yapılıyor. Gazi ve Melikahmet caddeleri yenileniyor, tarihi eserlerimiz bir bir elden geçiyor. Evleri yıkılanlara yeniden ev yapıyoruz. Zararlarının bedeli ödeniyor. Esnafa krediler veriliyor. Yeter mi yetmez. Cazibe Merkezleri Projemiz var, 23 ili kapsıyor. Bunun önemli merkezlerinden biri Diyarbakır. Diyarbakır'da cazibe merkezinin merkezi oluyor. 375 tane müracaat var. Bunların toplam yatırım tutarı 6,5 milyar. Şimdi ne olacak. Fabrikalar yapılmaya başlanacak. Esnafı gezerken, 'İş, iş, iş' dediler. Terörü kontrol altına aldık, önce güvenlik, önce can ve mal güvenliği, bu sağlandı. Şimdi de gelecek garantisi. İş için düğmeye bastık. Fabrikaları yapacağız, inşallah gençlerimiz başta olmak üzere iş ihtiyacı olan kardeşlerimize de iş bulacağız. Bundan sonraki kararımız bu. Diyarbakır'ın şuanda devam eden 165 tane projesi var. Toplam tutarı, 6,5 milyar TL. Diyarbakır Stadyumu bitmek üzere. Diyarbakır'a yakışan bir stadyum yapılıyor. Çevre yolunun yarısı bitti, yarısı da süratle yapılmaya devam ediyor. Şu Diyarbakır Havalimanını bir hatırlayın. O havalimanına gitmek için kaç yerden geçmek zorunda kalırdınız. Kontrollerden geçerek uçağa binerdiniz. Diyarbakır'a bölgenin en güzel havalimanını yaptık ve hizmete açtık. Diyarbakır için daha fazlasını yaparız. Geçen gelişimizde dediler ki, 'Erbil'e, Kıbrıs'a uçak seferleri lazım' koyduk. Şimdi de Avrupa'dan buraya doğrudan uçuş istiyorsunuz. Onu da yapacağız. Yurtdışından uçuşları da Diyarbakır'a başlatacağız. Diyarbakır'ı bölgenin parlayan yıldızı, bir numarası yapmaya kararlıyız. Diyarbakır'ın güzel insanları bakın sizin hemşeriniz ne diyor, Cahit Sıtkı ne diyor, 'Memleket isterim, gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim, ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.' Allah'a şükür kardeş kavgasını bitirdik, milletimizle devletimizi kucaklaştırdık. Siz her şeyin en güzeline layıksınız. Bundan sonra da Diyarbakır için, Türkiye için, bölge için her türlü imkanı seferber edeceğiz. Yıkılan evlerin en güzelini yapacağız, yıkılan dükkanlar güzel güzel yapıyor. Ama yıkılan gönüllerin tamiri zordur. Asıl olan gönüller yapmaktır. Gönüller yapmaya geldik. Bakın bu terör örgütü PKK/PYD/YPG hepsi aynı. Bunların Kürtler diye bir sorunu yok. Asıl sorun, Türklerin de Kürtlerin de sorunu, terör örgütüdür. PKK'dır, PYD'dir, YPG'dir. Bütün bunları aramızdan çıkarmaya yemin ettik. Bu kararlılığımız da devam ediyor."



"AYDINLIK YARINLARA YÜRÜYÜŞÜMÜZ DEVAM EDECEK"

Türkiye'nin etrafındaki savaşlara, dünyadaki krize rağmen büyümeye devam ettiğine de işaret eden Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa'da büyümede bir numara, dünyada 3 numarayız. Darbeye, dünyada devam eden krize rağmen. Siz 16 Nisan'da Diyarbakır destan yazdınız. 16 Nisan'da Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine 'Evet' dediniz. Rekor destek verdiniz. Oylarımızı neredeyse yüzde 70 arttırdınız. Teşekkür ediyoruz, sağ olun, var olun. Her zaman beraberiz, birlikteyiz, biz birlikte Türkiye'yiz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. İşte bizi birleştiren bu. Evvel Allah aynı şekilde birlik ve beraberlik içerisinde aydınlık yarınlara yürüyüşümüz devam edecek."

