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Yürümek CHP'ye kilo verdirmiş
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Yürümek CHP'ye kilo verdirmiş

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, AK Parti'li konuklarına yürüyüş tavsiyesinde bulunarak, 'Aslında yürüyüşün sağlık açısından da faydası var. 2 kilo da vermiş durumdayım. Sizlere de tavsiye ederim' dedi.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, AK Parti'li konuklarına yürüyüş tavsiyesinde bulunarak, "Aslında yürüyüşün sağlık açısından da faydası var. 2 kilo da vermiş durumdayım. Sizlere de tavsiye ederim" dedi.
AK Parti heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla ana muhalefet partisi CHP'ye ziyarette bulundu. AK Parti heyetinde Ankara Milletvekili Murat Alparslan ve AK Parti MKYK üyesi Nurten Güngör yer aldı. Bayramlaşma için gelen AK Parti heyetini CHP Grup Başkan Vekili ve Ankara Milletvekili Levent Gök, CHP Kadın Kolları MYK üyesi Zehra Eriç ve Gençlik Kolları MYK üyesi Genç Osman Killik karşıladı. AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparsalan, adaletin tesis edilmesi ve adalete olan inancın kuvvetlenmesi için parti olarak üzerlerine düşeni yapma gayreti içinde olduklarını söyledi. Bu konuda mevzuat değişiklikleri nihayetinde 16 Nisan'daki yargının tarafsızlığına vurgu yapan bir takım değişikliklerin ortaya konulmasının bunların göstergesi olduğunu kaydeden Alparslan, "Adaletin tesisi, temini, takibinin belki bir şekilde sağlanabilmesi anlamında siyasetin siyasi argümanlarla ve siyaset yapılan mekanizmalar üzerinden bir hassasiyet oluşturulması bizlerin arzusudur. İnşallah bu konuda zaten bir kamuoyu dikkati çekildi. Bu dikkat de üzerinde durduğumuz önemli bir mesele" dedi.

"KAMU DÜZENİNİN AKSAMAMASI AÇISINDAN BUNA ÖZEN GÖSTERİYORUZ"
CHP Ankara Milletvekili Levent Gök ise, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan "Adalet Yürüyüşü"nü hatırlatarak, "Ben de iştirak ediyorum. 2 kilo da vermiş durumdayım. Aslında sağlık açısından yararı da var. Sizlere de tavsiye ederim. Tabii sıcakta yürüyoruz. Günde yaklaşık 20 kilometre. Bitiş tarihi 8 ya da 9 Temmuz olarak umuyoruz. Bu tempoda gidersek bitecek. Hatta biraz da hesapladığımız takvimin önündeyiz. Sanırım 8-9 Temmuz'da Maltepe'de olacağız. Sabah başlıyoruz yürüyüşe, günde 3 veya 4 etap yapıyoruz. E-5 karayolundan emniyet şeridini kullanarak yürüyoruz. Bir parça diğer tarafa taşar gibi oluyoruz ama trafik akıyor, bir sıkıntı yok. Kamu düzeninin aksamaması açısından buna özen gösteriyoruz. İşte böyle bir tablo içerisinde uzun ince bir yolda yürüyoruz" ifadelerini kullandı.
Bu sözler üzerine Alparslan, hassasiyetlerin belirtildiğini, farklı provokasyonlara fırsat vermeden amacına uygun bir şekilde hassasiyetin gösterildiğini belirtti. Ufak tefek şeylerin olduğunu ancak görmezden geldiklerini vurgulayan Gök, herkesin protesto hakkının olduğunu, önemli olanın taşmadan kitlenin de nabzını tutarak yürümek olduğunu söyledi.
(Selçuk Böke - İbrahim Berat Yılmaz / İHA)

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