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Yurttan kış manzaraları
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Yurttan kış manzaraları

Hava sıcaklıkları batıda mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, doğu karla mücadelesine devam ediyor.

Hava sıcaklıkları batıda mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, doğu karla mücadelesine devam ediyor.
Kars'ta soğuk hava ve sis hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Öyle ki hava sıcaklığı sabah saatlerinde sıfırın altında 23 dereceye kadar düştü. Kent son yılların en soğuk kışlarından birini geçiriyor.

ARDAHAN
Ardahan'da da manzara aynı. Soğuk hava ve kar yağışı özellikle köylerle olan ulaşımı neredeyse kesti. Hal böyle olunca kırsalda yaşayanların imdadına ise 24 saat aralıksız ve büyük bir özveri ile çalışan İl Özel İdaresi ekipleri yetişiyor. Bölgedeki kar yüksekliğinin neredeyse 4 metreye kadar ulaşması çalışmaları oldukça güçleştirdi.

ERZURUM
Bölgede etkili olan yoğun sis ulaşımı da olumsuz etkiledi. Göz gözünün görmediği Erzurum'da görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Kara trafiğinin yanı sıra hava ulaşımı da sisten nasibini aldı. İstanbul ve Ankara seferlerinde aksamalar yaşandı.

MUŞ
Muş'ta bir binanın çatısında biriken kar kütlesi kayarak büyük bir şiddetle kaldırıma düştü. 3 metre genişliğindeki dev buz kütlesinin elektrik trafosunun üzerine düşmesi olası bir facianın da önüne geçmiş oldu.

ŞIRNAK
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı köylerde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan çiftçiler zor günler yaşıyor. Hayvanlarını besleyebilmek için hayatlarını tehlikeye atıyor. Yüksek rakımlı dağlarda yaz aylarında ot biriktirerek, kurutan köylüler, bunları kış aylarında köylere indirebilmek için büyük güçlükler çekiyor. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu bölgede saatlerce yürüyen köylüler soğuk terler döküyor.

ARDAHAN
Ardahan'ın Çıldır İlçesinde 4'üncü Uluslararası Çıldır Kristal Göl Kış Şöleni düzenlendi. Şenlik renkli görüntüleri de beraberinde getirdi. Yüzeyi tamamen buz tutmuş Çıldır Gölü üzerinde düzenlenen festivale Çıldır ve çevre illerden gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Buz pateni, Atlı kızak ve Atlı okçuluk gibi birçok yarış yapıldı. Halaylar çekildi, donmuş sulardan balıklar avlandı.
Bu muhteşem görüntülerin yansıdığı Çıldır Gölü'nde düzenlenen etkinliği CNN International da gündemine aldı. Donan gölde çekilmiş bir fotoğrafı takipçileri ile paylaşarak büyük bir sürprize imza attı. Yaklaşık 3 milyon takipçisi olan kanalda fotoğraf büyük beğeni gördü.Birçok kullanıcı yaptıkları yorumlarla Çıldır'ın neresi olduğunu sordu.

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