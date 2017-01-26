Yurttan kış manzaraları

Soğuk havalar yurdun tamamında etkili oluyor.

Soğuk havalar yurdun tamamında etkili oluyor.

Sibirya soğuklarının etkisini sürdürdüğü Kars'ta hayat adeta durma noktasına getirdi. İşlerine giderken ve evlerine dönerken oldukça zorlanan vatandaşlar, ilginç yöntemler geliştirdi. Öyle ki ısınmak için duraklarda ateşler yakıldı.

Erzurum'dan Kars'a gezmeye gelen bir grup genç, gezmek için çıktıkları Kars Kalesi'nin yokuşunda

kaymanın tadını çıkardı. Ellerine aldıkları poşetler ve sert cisimlerle düşe kalka kaymanın keyfine vardılar. Gençlerin keyfine ilgi de yoğun olunca ortaya renkli görüntüler çıktı.



TUNCELİ

Özellikle Doğu illerinde manzara neredeyse aynı. Yoğun kar yağışı Tunceli'de de etkili olmaya devam ediyor. İki gündür yoğunlaşan kar nedeniyle kent genelinde 238 köy yolu ulaşıma kapandı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personellere bir gün süre ile idari izin veridi. Karayollarının kapanan yolları açma çalışmaları ise aralıksız sürüyor.



ERZURUM

Erzurum'un simgelerinden olan kar, kenti adeta esir almış durumda. Özellikle ilçe ve köylerde kar kalınlığı insan boyunu geçmiş durumda. Ekiplerin yol açma çalışmaları sürerken, kent merkezinde de durum farksız.



KÖY YOLLARI KAPANDI

Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ağrı'da etkisini sürdüren yağış sebebiyle bölge de bine yakın köy yolu ulaşıma kapandı. Yetkililer bölge genelinde don ve buzlanmadan dolayı meydana gelebilecek

olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.



MARMARA BÖLGESİ

Yönümüzü Batıya çevirdiğimizde de manzara aynı. Marmara Bölgesi için yapılan uyarıların ardından

Bursa'da bugün beyaza büründü. Özellikle yüksek kesimlerde yağışlar yoğunlaştı. Bölgede kar yağışlarının Cuma'ya kadar devam etmesi bekleniyor.



ZONGULDAK

Zonguldak'ta ise sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı Ankara ve İstanbul karayolu büyük

araçların geçişine kapatıldı. Zaman zaman aksamaların yaşandığı trafikte ekiplerin karla mücadele çalışmaları ise sürüyor.



İSTANBUL

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından, beklenen kar İstanbul'a sabah saatlerinde geldi. Yavaş başlayan kar öğlene doğru etkisini giderek arttırdı. Kar yağışı özellikle mega kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. En son yağan karın ardından yaşanan aksaklıkların tekrarlamaması için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kentin sembollerinden olan Eminönü'nde ise kartpostallık görüntüler oluştu.

Öte yandan olumsuz hava koşulları seferleri de vurdu. Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 463

uçak seferi iptal edildi. Edinilen bilgilere göre Türk Hava Yolları yolcuları 26 - 27 Ocak tarihlerinde İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle iptal edilen biletlerin değişim işlemlerini 1 yıl içerisinde yapabilecek.

