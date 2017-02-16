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Yurttan kar manzaraları
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Yurttan kar manzaraları

Anadolu'da etkili olan şiddetli soğuklar devam ediyor. Doğu Anadolu'da hava sıcaklıkları sıfırın altında eksi 30 derecelere kadar düştü. Erzurum'un Oltu İlçesinde Şendurak Deresi tamamen donarken, Kesik Köprüde ise derelerde buzdan şelaleler oluştu. Yetkililer, eğimli ve dik yamaçlarda çığ düşmesi riskine karşın vatandaşları uyardı.

Anadolu'da etkili olan şiddetli soğuklar devam ediyor. Doğu Anadolu'da hava sıcaklıkları sıfırın altında eksi 30 derecelere kadar düştü. Erzurum'un Oltu İlçesinde Şendurak Deresi tamamen donarken, Kesik Köprüde ise derelerde buzdan şelaleler oluştu. Yetkililer, eğimli ve dik yamaçlarda çığ düşmesi riskine karşın vatandaşları uyardı.

AĞRI'DA HAYAT DURMA NOKTASINA GELDİ
Ağrı'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı durma noktasına getirdi. Öyle ki Dambat Köyündeki kayalıklar buz tuttu. Gündüz eriyen kar suları, gece etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle metrelerce yükseklikte ve genişlikte buz kütlesine dönüştü. Çevre de yaşayan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

TRABZON'DA KAR YÜKSEK KESİMLERDE 50 SANTİMETREYE ULAŞTI
Trabzon'da da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Gece boyunca aralıklarla yağan karın ardından yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. İşe gitmek için evinden çıka vatandaşlar beyaz örtüyle karşılaştı. Bazı bölgelerdeki kar yoğunluğu eğitime de engel oldu. Kent genelinde Of ve Maçka ilçeleri hariç eğitime bir gün ara verildi.

ANKARA'DA KAR ETKİSİNİ ARTIRDI
Başkent Ankara'da da günlerdir etkili olan soğuk havalar kar yağışı ile birlikte etkisini arttırdı. Özellikle sabah saatlerinde yağan kar aralıklarla devam etti. Bu anı bekleyenler ise fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.

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