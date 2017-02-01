01.02.2017 16:26 Yurttan kar manzaraları

Türkiye'nin önemli bir bölümünde kar yağışı devam ediyor. Türkiye'nin önemli bir bölümünde kar yağışı devam ediyor.

Ağır geçen kış Anadolu'da etkisini sürdürüyor. Rize'de yaşayan 75 yaşındaki akciğer hastası Selim Demirel rahatsızlandı. Yoğun kar nedeniyle kapanan yollar hasta adama geçit vermeyince sağlık ekiplerinden yardım istendi. UMKE ekipleri yaşlı adam için harekete geçti. Ancak karla kaplı yollar ekiplere zor anlar yaşattı. Ama 6 saat süren zorlu mücadelenin ardından hastaya ulaşıldı.



BİNGÖL

Bingöl'de de hamile bir kadına ulaşmak için uzun uğraşlar verildi. İnsan boyuna ulaşan kar paletli ambulanslara bile geçit vermedi. Ancak sağlık ekiplerinin gösterdiği gayret sonunda kadına ulaşıldı. Ama sıkıntı bitmedi. Aracın giremediği yerde olan hamile kadın ambulansa kadar kızakla taşındı. Hasta tedavi altına alındı.



ERZURUM

Doğu'yu adeta esir alan kar yağışı nedeniyle Erzurum'da 194 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolcular mahsur kaldı. Sabah saatlerinde Erzurum'dan Çat'a hareket eden otobüs, ilçeye 10 kilometre kala yolcularıyla birlikte mahsur kaldı. Tipi yüzünden kapanan yolda göz gözü görmezken donma tehlikesi yaşandı. Vatandaşlar 4 saatin sonunda kurtarıldı.



DİYARBAKIR

Karla kaplı buzlu yollar kazalara da neden oldu. Diyarbakır'da kayganlaşan yollarda araçlar birbirine girdi. Seyir halindeki bir otobüs freni tutamayınca kaydı ve önünde seyir halinde olan kamyonete çarptı. Bu kaza diğer kazaların başlangıcı oldu. 4 araç aynı yolda birbirine girdi.



AĞRI

Ağrı'da ise kural ihlali ve dikkatsizlik kazaya neden oldu. O anlar MOBESE kameralarına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki bir araca, aniden yola çıkmaya çalışan bir otomobil çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyeti kaybedilen kamyonet, refüje çarparak durabiliyor. Yolun karşısında olan öğrenci topluluğu ise olası bir kazadan kurtuluyor.



BİTLİS

Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 257 köy yolu ulaşıma kapandı. Öyle ki kent merkezinde bile kar kalınlığı metreyi geçiyor. Dev sarkıtlar ve kar kütleleri vatandaşa zor anlar yaşatıyor. Karın tadını yine çocuklar çıkartıyor.



IĞDIR

Iğdır'da aralıksız yağan karla beraber bir spor salonu ve bir lunaparkta hasar meydana geldi. Çatılarında biriken kar kütleleri ağırlaştı ve bu iki yerin çökmesine neden oldu. Olay yerinde kimsenin olmayışı derin bir nefes aldırırken, enkaz kaldırma çalışmaları ise sürüyor.



SAMSUN

Günün en sıcak görüntüleri ise Samsun'da kaydedildi. Günlerdir etkili olan kar yağışının ardından İlkadım Belediyesi vatandaş için güzel bir etkinlik yaptı. Evlerine veya işlerine gitmek üzere için yola çıkan vatandaşlara çorba ikram etti. Hastane önleri ve duraklar gibi yaklaşık 10 yerde 5 bin kişiye sıcak çorba dağıtıldı.



İZMİR

İzmir ve çevresinde yaşayan vatandaşlar ise karın tadını çıkartmak için İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan Bozdağ'a akın etti. Kar kalınlığının kayak yapmaya elverişli hale gelmesi bölgeye ilgiyi arttırdı. Tesis özellikle günübirlikçilerin akınına uğradı. Kara hasret olan Egeliler karın keyfini doyasıya çıkarttı.



