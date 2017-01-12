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Yurttan kar manzaraları
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Yurttan kar manzaraları

İstanbul'da kar yerini yağmura bırakırken, beyaz esaret yurdun farklı noktalarında etkisini sürdürüyor.

İstanbul'da kar yerini yağmura bırakırken, beyaz esaret yurdun farklı noktalarında etkisini sürdürüyor.
İstanbul'da geçtiğimiz hafta Cuma günü başlayan kar yağışı kenti adeta esir aldı. Kapanan yollar otoyollarda trafiği felç etti. Dört gün boyunca etkili olan kar yağışı Salı gününden sonra azalmaya başladı. Geceden itibaren de yerini yağmura bıraktı. Aralıklarla devam eden yağış kar yığınlarını da eritti. Biriken sular araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Oluşan su birikintilerini geçemeyen araçlar
yolda kalırken, ekipler suyu tahliye etmek için çalışma başlattı. Karın büyük ölçüde kalkmasıyla trafik de yoğunlaştı. Ana yolda oluşan trafikten kaçıp yan yola girmek isteyen bazı sürücüler kural ihlalleri yaptı. Akan trafikte geri geri gitmeye çalışan sürücüler, hem kendi hayatlarını hem de diğer araçları tehlikeye attı.
Sokak aralarında hala etkili olan olumsuz şartlar da kazalara adeta davetiye çıkarttı. Kaygan ve buzlu yollarda kaza yapan araçlar kaportacıların işlerini açtı. Vatandaşlar Karın erimesiyle tamirhane yollarını tuttu.

İZMİR
Yıllar sonra yağan kar İzmirlilere büyük seviç yaşattı. Ancak soğuk ve karlı hava seraları vurdu. Özel günler için yurt dışına ihraç edilen çiçeklerin yüzde 80'i zarar gördü. Çiftçi büyük zarara uğradı.

KONYA
Konya'da ise etkili olan yoğun kar nedeniyle bir servis aracı yolda kaldı. Beyşehir ilçesinde eğitim gören lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsü Huğlu-Gencek mahalleleri arasına geldiğinde yoğun kar fırtınası nedeniyle yolda mahsur kaldı. Olayı öğrenen belediye ekipleri, bir iş makinesiyle bölgeye gitti. Yaklaşık 1,5 metre kar yüksekliğinin olduğu alanda ekiplerin açtığı yolda ilerleyen servis, 5 kilometrelik mesafeyi 4 saatte tamamlayabildi.

EDİRNE
Edirne'de etkili olan yoğun kar yağışı ise eğlenceye dönüştü. İpsala ilçesinde yaşayan gençler botla kaymanın keyfini yaşadı. Traktörün arkasına bağladıkları şişme botla turlar attılar. Doyasıya eğlendiler. Gençler bu anları kameralara kaydedip sosyal medyada paylaştı.

ERZURUM
Türklerin yüzyıllardır oynadıkları ata sporu atlı cirit, Erzurum'da köylülerin vazgeçemediği en önemli spor dallarının başında geliyor. Yaz-kış demeden her mevsim oynanan cirit oyununun en renkli görüntüleri ise kış mevsiminde yaşanıyor. Ufak tefek kazaların yaşandığı müsabakalarda izleyiciler de heyecanlı dakikalar geçiriyor. Artistik hareketlerin de yer aldığı müsabaka, izleyicilerin naraları ve hakemin uyarı düdüğüyle renkleniyor.
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