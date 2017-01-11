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Yurttan kar manzaraları
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Yurttan kar manzaraları

İstanbul'da geçtiğimiz cuma akşamından bu yana devam eden kar yağışı etkisini kaybetti. Anadolu'da ise kar yağışı etkisini artırdı.

İstanbul'da geçtiğimiz cuma akşamından bu yana devam eden kar yağışı etkisini kaybetti. Anadolu'da ise kar yağışı etkisini artırdı.

İstanbul'da 5 gün süren kar, şehri adeta beyaza bürüdü. Mega kentte hayat durma noktasına geldi. Yollar kapandı, trafik işkenceye döndü. Bu manzaraların ardından yoğun kar yağışı etkisini azalttı ve yerini soğuk havalara bıraktı. Ara sokaklarda oluşan kar yığınları ise vatandaşlara zor anlar yaşattı. Belediye ekiplerinin ara sokaklarda başlattığı temizleme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

KONYA
İstanbul'da durum böyleyken Anadolu'da da kar yağışı etkisini artırdı. Konya tarihinin en karlı kışlarından birini geçiriyor. Öyle ki şehirde 30 yıldır böyle kar görülmemiş. Yağışlar ise özellikle ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. Konya'yı, Antalya, Isparta ve Afyonkarahisar'a bağlayan yollar ulaşıma kapandı.

BALIKESİR
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kırsalda mahsur kalan çobana 3 gün sonra ulaşıldı. Çöken hayvan damında kar yağışının dinmesini bekleyen İsmail Gökçe aç kalmamak için
hayvanlardan birini kesip pişirerek karnını doyurmuş. Kontrolünden geçirilen Gökçe'nin herhangi bir sağlık probleminin olmadığı belirlendi.

ARDAHAN
Ardahan'da akşam saatlerinde başlayan yoğun sis kentte özellikle trafiği olumsuz etkiledi. Yoğun sis gece başladı ve etkisini uzun süre hissettirdi. Araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

PALANDÖKEN
Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'de ise kar keyfi yaşanıyor. İstanbul Kartal Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneğinin düzenlediği etkinlik kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından kadınlar bir araya geldi. Leğenleriyle zirveye tırmanan kadınlar, doyasıya eğlendiler. Hem yöresel türküleri söylediler hem de karın tadını çıkarttılar. 'Leğen board' ismini verdikleri Kayak sırasında ise ortaya renkli görüntüler çıktı.
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